7歲柔道童被黑牌教練摔腦死　台中柔道協會：跟沒有教練證無關

▲豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／翻自同富國中柔道隊）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，21日晚間在柔道館練習時，慘遭何姓教練過肩重摔，導致顱內嚴重出血，陷入重度昏迷瀕臨腦死，外界怒指台中市柔道協會明知何男沒有教練證，竟然能夠教課，無異幫凶，協會蔡總幹事表示，只有要聘請專任教練才需要具備教練證，一般人3段就可以教課了，何況何教練擁有6段且10多年教學經驗，他強調，此事件和有沒有教練證無關。

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔，瀕臨腦死。（圖／家屬提供）

黃姓男童被四年級學長和何姓教練重摔20多次造成腦震盪，目前還陷入重度昏迷，院方表示瀕臨腦死，但男童求生意志堅強，必須再觀察幾天。

事發後，何姓教練被起底根本沒有教練證，怎麼可以當教練？外界把矛頭指向台中市柔道協會是幫凶。

協會蔡總幹事表示，協會沒有逃避責任，坦承何男是協會委員，協會同意無償提供場地給何使用，讓他推廣柔道，要求他不得收費，也明知他沒有教練證，但教學不一定要具有教練證，除非是專任教練。

蔡說，何教練是被台灣柔道協會認證有6段段位實力的教練，加上已有10多年教學經驗，也培養出不少優秀選手，一般人黑帶初段就可以當助教，3段可以開課，何況是6段。

他舉例，體育老師如果今天去教足球，明天教籃球，可以嗎？當然可以，因為他是體育老師，雖然他沒有足球教練證，沒有籃球教練證，何教練也是如此。

此外，擔任國家代表隊教練必須要有A級證照，一般學校或民間社團只要B級或C級即可，而何教練擁有C級實力。

他強調，協會並沒有要幫何教練卸責，也沒有抹煞何以往對柔道界的貢獻，只是說明事實，此案純屬個案，和有沒有教練證無關，而何的責任歸屬，靜待檢方調查。

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