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社會 社會焦點 保障人權

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

記者柯振中／綜合報導

台中市7歲的黃姓男童21日學習柔道，遭到教練、學長不斷側摔，最終宣告腦死。對此，律師林智群點出問題的所在，「『摔還沒學會被摔的小孩』才是問題。」

黃姓男童21日到私人柔道館上課，被67歲的何姓教練、小四的學長不斷側摔，90分鐘內摔了27次，儘管不斷求饒，2人依舊沒有罷手。

黃姓男童後續出現嘔吐、腦震盪、顱內出血等狀況，送醫後宣告腦死，家屬一度想要放棄治療，沒想到拔管以後，男童還有呼吸心跳，求生意志強烈，醫師也建議家屬不要放棄治療。

對此，林智群在臉書上分享，若男童最終有救回來，案件應該會依照「傷害致重傷罪」，判處3到10年有期徒刑，若最後不幸身亡，則會成立「傷害致死罪」，刑度為無期徒刑或7年以上有期徒刑，加上是對兒童故意犯罪，還要加重二分之一，至少是10年6個月起跳。

▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死，律師林智群分析案件。（圖／民眾提供）

▲▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死，何姓教練被起底，柔道六段，帶隊多次征戰全國。（圖／民眾提供）

不過，若沒有辦法證明「傷害故意」，就只能以「過失致重傷罪」起訴，最重3年有期徒刑，「所以法院認定（是否為故意犯罪）很重要。」

林智群認為，依照教練的行為來看，一摔再摔，是故意傷害，但對於男童「嚴重受傷」或是「死亡」的結果，則是教練進行行為時沒有預見到的，「所以不會成立殺人罪，頂多就是傷害致重傷罪、傷害致死罪。」

林智群指出，以一般運動而言，都有阻卻違法的部分，例如打籃球折到手指、棒球球員被擊飛的棒球打中，不過這件案子裡的訓練過程，明顯超出男童能夠承受的強度，「我不認為可以阻卻違法。」

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

▲豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

此外，林智群也提到，他曾被父親帶去學習民俗體育，當時人力不足，會找高年級的學生來當「師父」，還能夠使喚他們，但「用學長帶學弟，那個輕重能夠拿捏嗎」，有名同學曾練到大腿抽搐，「師父」還以為同學是在裝，要求繼續練習，回想當時的狀況，「沒出事真的是運氣好。」

儘管有人說，柔道的基本功就是被摔，林智群也相當同意，但在孩童掌握技巧之前，不應該如此大量地摔，「『摔』不是問題，『摔還沒學會被摔的小孩』才是問題。」

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