高雄酒吧刀客捅肚2濺血！帶賽男骰子狂輸妹子　跑鄰桌借吹氣爆衝突

▲高雄新興區一間酒吧傳出鬥毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區發生一起殺人案件，一名男子左腹中刀被緊急送醫，而就在被送上救護車時，情緒還相當激動大罵嗆聲，原來他會受傷，是在跟人打架過程當中被人捅傷，初步了解這起流血衝突原因是因為吹骰子造成。

29日凌晨五點，警方接獲報案表示八德二路有一間酒吧傳出打架事件，警方趕抵現場之後，發現是一名林姓酒客跟女服務生玩骰子遊戲時頻頻輸，所以一時興起跟鄰桌的客人說要「借口氣」，請對方在骰子上頭吹氣，意思就是「借運氣轉運」，但是鄰桌不肯，所以林姓酒客就跟對方三人起了口角，甚至還打架。

▲高雄新興區一間酒吧傳出鬥毆，腹部被捅傷的歐姓酒客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄新興區一間酒吧傳出鬥毆，涉嫌拿刀捅人，自己也被對方打破頭的林姓酒客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林姓酒客在過程當中拿刀刺傷了一名歐姓酒客，眼看自己朋友被捅了，另外兩名男子就用酒瓶砸了林姓酒客，造成受傷，員警雖然第一時間就抵達現場，同時也控制了情況，但是腹部中刀的歐姓男子在上救護車之前，情緒突然瞬間爆發，為了控制他的情緒，不要因為嗆聲擴大事端，只好出手摀著他的嘴。

現在警方將鄰桌的三名客人依照刑法150條妨害秩序罪移送偵辦，同時林姓酒客依刑法殺人未遂罪嫌，一併移送高雄地檢署偵辦。