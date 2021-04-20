缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網





▲高雄鳥松某洗車場遭一群少年玩泡沫嬉戲 。（圖／業者提供）

記者洪靖宜／高雄報導

把洗車場當遊樂場！高雄一處自助洗車場遭一群少年拿著水槍與泡沫噴槍互相射擊嬉鬧，搞得整間洗車場都是白茫茫一片，玩完之後這群人竟也不收拾隨即離去，留下大片泡沫和水痕，以及被亂丟棄的水桶，業者見狀氣得將監視器畫面PO網，不少網友直呼「都在缺水了還在玩水」，要店家趕緊去報案。

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▲高雄鳥松某洗車場遭一群少年玩泡沫嬉戲 。（圖／業者提供）

一名經營自助洗車的網友在臉書社團「鳳山人在地大小事」PO文，內容指出19日晚間8時30分許，有一群少年進入鳥松區某泡沫自助洗車場，投幣後拿起水槍與泡沫噴槍互相射擊嬉鬧，對著其中一人狂噴泡沫，搞得整間洗車場都是白茫茫一片，接著拿起水槍互相射擊，一群人玩樂約20多分鐘，留下滿地的白色泡沫和隨意亂丟的水桶，一行人竟沒有清理就逕自離去。

▲一群少年拿泡沫噴槍和水槍玩耍，就連水桶也成為嬉戲道具 。（圖／業者提供）

事後業者發現遭人惡搞，除了將畫面PO網，更無奈地說：「在洗車場玩發生意外事件頻傳，你們都說我們會注意安全，我們有控制高壓水槍的距離，發生意外我們會自己負責，有沒有法律達人幫幫忙，如果真的發生什麼事，我們店家該如何保護自己，公告一直貼，新聞也播了好多次，現場被弄的亂七八糟，你們拍拍屁股走了，設備損壞我們可以跟你們索賠嗎。」

▲玩耍後不清理隨即離去 。（圖／業者提供）

不少網友看了畫面留言怒批，有人說「又是一群+9屁孩」、「對人噴 真的很危險」、「一堆死屁孩，而且都在缺水了還在玩水」，也有人向店家喊話「報警處理」。





▲洗車場成白茫茫一片 。（圖／業者提供）

業者表示近期因為水情吃緊，客人不多，所以第一時間也不知情，這群人破壞完還不善後，遺留泡沫在地上很容易造成下一位客人使用上的危險，還得特別派人去清潔，目前已經到警局備案。警方表示，已到洗車場了解狀況，業者也向警方表示場內設施並未遭到破壞或毀損，警方也近日將加強巡邏。

時間對我們來說完全沒用！