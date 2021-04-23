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60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」　黑色包包遮車牌

▲內埔警方會同刑警大隊10小時逮獲江婦送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警方會同刑警大隊10小時逮獲李婦送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣82歲黃姓老翁22日早上遇到李姓婦人，對方先向他問路，隨後以無錢吃飯向他借錢，他見對方可憐，伸入口袋欲掏100元給她，她卻涉嫌趁機搶走他口袋內現金6000元逃逸。

▲內埔警方會同刑警大隊10小時逮獲江婦送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼遮住車牌、作案戴安全帽。 

▲內埔警方會同刑警大隊10小時逮獲江婦送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警方獲報，會同刑警大隊組成專案小組偵辦，於10小時內在新埤鄉將她逮獲，起出現金600元；她否認行搶，供說只拿老翁給她的1000元，對其他錢下落，她說不知道，訊後依搶奪罪嫌送辦。

內埔警分局於22日10時許，接獲黃姓男子報案，指其伯父在內埔鄉東寧村東寧路某處疑遭人搶奪財物，獲報後警方不敢大意，隨即指派專人到現場勘查後，依規定受處理該搶奪案件，局長李文章隨即指示由內埔分局與刑警大隊成立專案小組共同偵辦。

據被害人說，在路上行走，遇到一不詳婦人攔下攀談，先向他問路，後來以缺錢吃飯為由要借錢，他原本好意要100元給對方，不料對方卻伸入他口袋內，搶走現金6000元，他為了追趕不慎跌倒受傷。

專案小組隨即調派警力、擴大調閱監視器，鎖定犯嫌逃逸路線、犯案衣物、機車等相關特徵，惟犯嫌以黑色包包遮住車牌躲避查緝。

專案小組惟恐其續犯案，隨即將相關情資通報其他分局共同聯防、查緝；發現東港警分局去年也發生過類似案件，橫向聯繫確認犯嫌身分，前往60歲李婦住家埋伏，巧遇她騎乘機車返家，立即逮捕，帶回偵辦。

分局長蔡耀順表示，助人雖立意良善，但是防人之心不可無，行經偏僻處所最好結伴同行，若遇有陌生人攔路攀談，務必要提高警覺，以免淪為歹徒下手的對象。

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