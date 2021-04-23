潘孟安：萬巒豬腳全部使用台灣豬　不要用謠言傷害地方產業

▲屏東縣長潘孟安力挺萬巒豬腳。（圖／取自潘孟安臉書）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委李德維23日在立法院國是論壇中質疑，「萬巒豬腳」可能不是使用「台灣豬」，引來多名屏東立委不滿要求道歉。對此，屏東縣長潘孟安表示，縣府聯合稽查小組最近5年查核萬巒豬腳，業者使用的全部都是台灣豬，請不要用謠言來傷害地方產業。

李德維23日在立法院國是論壇發言，在質疑進口美豬肉去向時，竟脫口而出「請問行政部門可以告訴我們，這些進口豬肉、豬肝、豬腳到哪裡去了？難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」，民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱、無黨籍立委蘇震清等人紛紛要求李德維應該立即道歉。

對此，潘孟安表示，屏東萬巒豬腳聞名世界，就是因為使用「台灣溫體豬」，萬巒豬腳應該是很多外地人到屏東一定要吃的美食，搭配「特調蒜蓉醬油」真的絕配。

潘孟安說，很遺憾聽到有立委在國會殿堂，惡意抹黑萬巒豬腳並非使用台灣豬的言論，「抹煞地方產業的努力，我們絕對要以正視聽」。

潘孟安指出，屏東縣政府聯合稽查小組最近5年查核萬巒豬腳，業者使用的全部都是台灣豬，屠宰證明、進貨證明清清楚楚，請不要用謠言來傷害地方產業，「我們會持續把關，讓消費者安心」。

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