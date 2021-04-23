麟洛全鄉安裝住警器　安全有保庇…3火災均示警助及時逃生

▲麟洛消防分隊安裝住民火警警報器 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉一個多月來發生3起火警，均因住戶已安裝住宅用火災警報器，在聽聞住警器聲響警示而順利逃生，麟洛消防分呼籲尚未安裝住戶及早安裝，確保生命財產安全。

▲▼滅火。

麟洛消防分隊說，3月25日10時48分鄉內中正路光明巷住宅火警、4月20日10時5分大同街煮菜燒焦、4月22日深夜23時2分中正路小份巷汽車起火引發住宅火災，這3起火警幸住戶已安裝住宅用火災警報器，因聽聞住警器聲響警示而順利逃生。

該消防分隊說，獨居老人及身心障礙人士避難時之反應及行動力不若常人，為提升獨居老人、中低收入戶、身心障礙者、狹小巷道及水源不足戶之居家消防安全，麟洛鄉已於去年底由縣府、麟洛鄉公所補助全鄉安裝住宅用火災警報器，並由消防人員派員到府完成安裝。

該消防分隊表示，住宅用火災警報器的保命鐵三角為及早發現、及早反應、及早逃生的功能，若偵測到異常煙霧，立即發出尖銳聲響示警，有助民眾及時察覺火災發生並提早避難，轄內弱勢族群、狹小巷弄屬於高危險避難弱勢族群，因巷道狹小且民眾車輛易違規停放，消防車輛進出較為困難，造成消防人員救災空間受限，消防車輛無法進入且高空作業無法實行，造成消防搶救上較為困難，更應該普及安裝。

分隊長汪明華表示，住警器成功在民眾最沒有防備的就寢時段動作發報，提醒住戶及早避難逃生，守護居民的生命財產安全，以達實際保護居家安全之目的。

他提醒民眾安裝後的定期保養測試更不能忽略，除了平時需自主檢查功能正常性及電池電量是否足夠並適時更換電池，若住警器有誤動作的情形，可以參考購買住警器所附贈的說明書，或是撥打產品服務專線確認故障原因並予以排除，以確保性能堪用狀態。

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