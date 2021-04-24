工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

記者陳家祥／台北報導

台鐵日前才因為工安疏漏導致太魯閣號發生出軌意外，釀成49死憾事，各界雖檢討聲浪不斷，但24日上午在宜蘭工務段又發生一起工安意外，工人違規進場施工撞上列車。對此，行政院長蘇貞昌得知消息當下立即致電交通部長王國材，要求從速丶從嚴處置辦理。

台鐵405次太魯閣號24日不慎撞上施工工人，經台鐵局調查發現，肇因為廠商違規進場施工，目前該工人無生命危險，已送往醫院就醫，而事發當時的撞擊影片也隨之曝光。

透過畫面可以看到，一名工人在軌道上高速奔跑想橫越月台，但太魯閣405車次列車正巧通過，當場高速撞上這名工人，而工人翻滾一圈之後，倒地不起，畫面相當驚悚。

行政院發言人羅秉成24日表示，稍早台鐵宜蘭工務段發生違反施工安全規定致生擦撞事件，行政院長蘇貞昌得知此事當下，旋即致電交通部王國材部長，指示應嚴加督促台鐵立即針對廠商及相關人員的違法丶違約的法律責任，從速、從嚴處置辦理。

羅秉成說，蘇院長同時也進一步要求交通部、工程會，就204項臨軌工程，嚴格落實安全風險管制與各項工程履約管理，防範類似情況再次發生。

▲太魯閣號24日再傳工人撞擊意外，行政院長蘇貞昌致電交長要求從速從嚴處置 。（圖／記者李毓康攝）