才換交通部長...太魯閣號再傳意外　林為洲：49條血淚換來什麼？

記者蘇晏男／台北報導

台鐵408車次太魯閣號2日出軌釀重大死傷後，時任交通部長林佳龍為此請辭下台，總統蔡英文則宣示改革台鐵的決心，不料今（24）日再傳台鐵出包，405車次太魯閣號行經宜蘭武塔站時，不慎撞上施工工人。對此，國民黨立委林為洲在臉書批評，蔡政府在408車次太魯閣號事故中49條的血淚教訓，換來的是什麼？

▲台鐵太魯閣號 。（非當事圖／記者湯興漢攝）

林為洲在臉書表示，網路上常說「昨天公祭、明天忘記」，要對政府的作為有多無奈，才有如此感受，而408車次太魯閣號事故中49條的血淚教訓，換來的是什麼？

林為洲寫道，換掉一位交通部長、升任了一位台鐵局長，甚至蔡英文還高喊台鐵改革勢在必行，結果我們看見了什麼？這個政府寧願總動員，從副總統賴清德到行政院長蘇貞昌，願意親自為了公投到全國各地說明，為的只是能保衛政權。

林為洲批評，這是一個失能的政府，施政螺絲掉滿地；這是一個無能的政府，人民生命隨他去。有政府、做錯事才是現今正確的寫照。

林為洲也表示，要求下週三交通委員會能變更議程，邀請交通部長、台鐵局長就廠商又偷施工造成撞傷事件進行專題報告；而蘇貞昌也得就太魯閣號事件的改革措施，以及解決我國工安危險意識低落來立院進行專案報告。「既然政府不願意面對問題、解決問題，那就讓我們來大聲告訴他們吧！」

對於今天的鐵路意外，台鐵局表示，經調查發現，肇因為廠商違規進場施工，目前該工人無生命危險，已送往醫院就醫。違規廠商為虹暘營造，正在實施加高月台高度工程，該工人當時為撿拾物品擅闖軌道，因此遭太魯閣號撞上。