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「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

▲▼行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌 。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國營事業高層人事受關注，監委葉宜津胞弟、第一金證董事長葉光章「被請辭」，行政院長蘇貞昌受訪時證實表示，「改革，難免會得罪人」。針對葉宜津出面指控蘇貞昌說謊ㄧ事，新北市議員葉元之表示，蘇貞昌內閣謊話連篇，講的話屢被民進黨自己人打臉，頻率之高，簡直民主奇觀，真是名符其實的「說謊內閣」。

葉元之表示，首先，關於前第一金證董事長葉光章到底為何被蘇貞昌換掉，這兩天吵得沸沸揚揚，一開始有媒體報導是因為葉光章30年前交過的女友，媽媽剛好是蘇貞昌老婆的閨蜜，兩人分手後讓蘇貞昌對葉光章「印象不好」，所以將他換掉。

葉元之說，這理由簡直瞎到爆，讓人感覺蘇貞昌氣度之狹小，30年的仇記到現在，所以財政部馬上出來護主否認，指出換掉葉光章是因為他亂報交際費，蘇貞昌也補槍，說清廉勤政是他堅守的價值，不惜得罪葉光章。

不過，葉宜津昨晚接受媒體訪問，打臉蘇貞昌，表明葉光章是清清白白、問心無愧，蘇貞昌的指控，是「不可承受之重」，直指蘇貞昌說謊。其次，蘇貞昌的發言人羅秉成也是不遑多讓，之前否認丁怡銘開嗆游錫堃辦公室，但隨即被游錫堃打臉，說行政立法兩院的溝通，應該循正常管道。這等同證實羅秉成發言說謊。

葉元之抨擊，一個內閣，上至院長、下至發言人，對媒體講話都是謊話連篇，還是被民進黨自己人戳破謊言，這樣的內閣已經完全失去人民信任，總統蔡英文還能裝作沒看到，其「帝王之術」，真是異於常人。

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