鄭運鵬直指台鐵深層問題　改革要有「動搖鐵本」的決心

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號事故因工程單位違法施工，造成49人喪命，交通部長林佳龍因此下台，政府也下定決心改革。未料，台鐵太魯閣號於24日上午，又因為廠商違法進場施工，一名工人不幸被撞上，各界撻伐台鐵根本無心改革。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，台鐵深層的問題不是部長下台就好，應該有動搖鐵本的決心。

鄭運鵬表示，台鐵的包商怎麼會在太魯閣號事件後，還白目地偷偷進場違規施工？而部長下台後，還有誰去關心結構問題？大家要求改革台鐵，也必須要去了解癥結。

鄭運鵬指出，台鐵體質是「國營事業」，卻又不是中油、台電這樣的公司化經營，在中央政府算是個特例，這樣的特例，絕對不是這個體質很棒，而是這個體質很難搞（如果這樣很棒，中油就是石油局、台電就是電力局了）。

鄭運鵬說，台電、中油長期的象牙塔文化，在台鐵也一定是如此，台鐵在各地分段分區管理，每個地方都可能變成山頭，雖然奉公守法的主管佔絕對多數，遇到不肖主管的就尾大不掉了，平常長袖善舞，出事找人關說，變成一個地方結構。

鄭運鵬認為，這個時代的台鐵，很多營運項目、車站都是公共運輸需要，不可能賺錢，因此也不可能要求什麼營運績效，對於上述的不肖主管，這種環境等於如魚得水，「擁有權力沒有壓力」，如果不求升遷，一輩子在地做山大王到退休。

此外，鄭運鵬也提到，台鐵的營運環境不是捷運、高鐵，路況千奇百怪，偏遠地區廠商本來就不好找了，鄉愿結構裡面的包商更是肆無忌憚，反正和台鐵主管稱兄道弟，承平時期得過且過，出事部長局長下台，大樹底下好乘涼，他們天高皇帝遠也沒人注意，「我認為就是這位事件的結構主因。」

不過，鄭運鵬也認為，有可能這次真的是意外，廠商為了求工期縮短的利潤而鋌而走險。但是，台鐵工務負責人風頭上還沒有提高警覺？這麼粗線條的結構問題，整串公務員被連帶懲處是剛好而已。

鄭運鵬強調，台鐵的深層問題，不是部長下台就算了，應該有動搖鐵本的決心，整個掀開來攪動一番。台灣不是特例，英國、法國、日本都曾經因為公營鐵路系統而長期動搖執政過！