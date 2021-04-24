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地方特考今年增設宜蘭考區　黃榮村：考量應考人應試權益需求

▲▼考試部考選部23日在宜蘭縣政府舉行第三場次「為國舉才」國家考試地方座談會。（圖／考選部提供）

▲考試院長黃榮村。（圖／考選部提供）

記者林銘翰／台北報導

考試部考選部23日在宜蘭縣政府舉行第三場次「為國舉才」國家考試地方座談會，考試院長黃榮村表示，考量宜蘭地區應考人應試權益及需求，將於2021年地方特考增設宜蘭考區，以便利應考人就近應試。

考試院表示，這場座談會的與會者包括黃榮村、考試委員楊雅惠、何怡澄、陳錦生、宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣政府人事處處長黃水桐、地方專門職業與技術人員團體助產師助產士公會、驗光師公會、建築師公會等地方專技團體、社團法人宜蘭縣自閉症協會、大專校院及高中職校長、理事長等代表。

▲▼考試部考選部23日在宜蘭縣政府舉行第三場次「為國舉才」國家考試地方座談會。（圖／考選部提供）

▲考選部在宜蘭縣政府舉行第三場次「為國舉才」國家考試地方座談會。（圖／考選部提供）

黃榮村致詞時表示，考試院扮演「國家人力資源部門」的角色，除了透過選才、育才、留才機制，拔擢人才為政府所用，以照顧與滿足人民各方面的需求外，傾聽用人機關需要，強化教育端、考試端、用人端和執業端之連結更是考試院第13屆施政重點之一。

黃榮村指出，藉由辦理身心障礙人員特考的機會，率考選部團隊到宜蘭舉辦「為國舉才」國家考試地方座談會，特別感謝宜蘭縣政府的支持與協助，考量宜蘭地區應考人應試權益及需求，將於2021年地方特考增設宜蘭考區，以便利應考人就近應試。

▲▼考試部考選部23日在宜蘭縣政府舉行第三場次「為國舉才」國家考試地方座談會。（圖／考選部提供）

▲考選部長許舒翔。（圖／考選部提供）

考選部長許舒翔也強調，第三次地方座談會選擇在宜蘭，除了與宜蘭地方機關、學校及團體交流外，更希望藉此機會，廣納各界對於精進身心障礙特考的意見，並了解地方公務與專技人才之實際需求，作為制定及推展考選業務的重要參據。

許舒翔說明，考選部將持續檢討改革公務人員特種考試制度及保障弱勢族群合宜考試權益，以落實特考特用與公平正義，而未來更將透過更多元管道宣導國家考試，吸引更多優秀人才報考國家考試，以甄拔現代化政府及社會所需治理人才。

▼考選部舉行國家考試地方座談會。（圖／考選部提供）

▲▼考試部考選部23日在宜蘭縣政府舉行第三場次「為國舉才」國家考試地方座談會。（圖／考選部提供）

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