影／男童遭連摔27次「跪地求饒」無效　立委要檢警查明真相

記者徐政璿／台北報導

台中市豐原區某國小的7歲黃姓男童，21日在私人道館上柔道課時，被教練及國小四年級的學長接連重摔27次，最終倒地送醫，宣告腦死。身兼國民黨主席的立委江啟臣在接獲陳情後，第一時間聯繫部立豐原醫院提供協助，並要求檢警單位查明真相，台中市教育局也表示，會協助家屬追究到底。

江啟臣表示，接到家長的陳情後，在台中的服務處在第一時間聯繫部立豐原醫院提供協助，並協助召開記者會，後續也將委請服務處義務律師，提供免費法律諮詢服務，替家屬爭取應有的權益。

江啟臣指出，事情發生的過程仍在釐清中，檢警單位應該勿枉勿縱，查明真相給孩童及家屬一個公道，他也藉此機會提醒大家習武健身當然很好，但相關的教學訓練務必做好安全防護，也會持續要求政府單位針對類似道館教練的適任性進行評估，不要再讓憾事重演。

江啟臣說，黃小弟弟，目前傷勢嚴重，仍在加護病房，同樣也是父親，他對於孩子受傷，甚至危及性命，家屬悲痛的心情，完全感同身受。

此外，台中市教育局也表示，經查開班單位為台中市體育總會柔道委員會，上課地點位於瑞穗國小旁體育館地下室，該體育館由教育局委託瑞穗國小代管，無償提供給有需求的委員會使用，推廣體育活動，並於借用契約書內明定「不得有任何收益或營利行為」、「應採取相關體育活動之必要措施」，保障活動者安全。

教育局指出，南陽國小一年級黃姓男童對柔道有興趣，卻在學習過程中不幸發生意外，教育局深感難過與遺憾，教育局除持續關心男童腦部救治與復原的進度，已請學校主動協助學生家長提供法律扶助，且必要時協助求償；此外，針對有關人員的疏失責任，教育局也將全力協助家長追究到底。