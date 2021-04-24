台中摔童柔道師「根本沒教練證照」　柔道總會怒發淘汰聲明！

記者黃君瀚／綜合報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，在私人道館慘遭何姓教練和國小四年級學長過肩重摔20多次，導致顱內嚴重出血宣告腦死。中華民國柔道總會今（24）日發出237字聲明，譴責何姓教練根本沒有專業教練證照，也不適合擔任柔道教練。

▲台中市豐原區私人柔道館教練。（圖／翻攝自臉書）

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中華民國柔道總會24日上午在臉書發文指，看到這樣的新聞事件感到很痛心，嚴正譴責何姓教練不適合擔任柔道教練，且他並未具有總會核發的教練證照，「從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式。」

總會聲明提到，柔道教學是循序漸進的，尤其「護身倒法」對初學者是極為重要，早已針對國小組有另外制訂規則，特別是注重頸部力量和頭部安全，藉以更保護運動選手。聲明提醒家長，選擇符合安全規範的場地及具備專業證照的教練師資是絕對唯一的考量，總會將更謹慎審查所有擔任柔道教練一職者是否具備有效教練證，「落實每年複訓之增能培育，淘汰不適任者。」

▲黃姓男童不斷哭喊卻遭教練無視。（圖／民眾提供）

黃姓男童8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，而21日與教練、學長對練，更是接連被重摔在地27次。在過程中，男童不斷哭喊自己的腳很痛，但是何姓教練不但沒停止，還認為一切都是裝的，繼續抓起男童繼續對練，男童最後翻白眼送醫，因顱內出血開刀，目前則處於腦死狀態。

據了解，何姓教練現年67歲，柔道6段，從法警退休後，先在原台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹進到台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址教課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣。

道館一周上課六天，由於沒有收費，學員想來學就學，所以每晚人數不一定，但都有2、30人，學員遍布各年齡層，從國小、國中到社會人士都有，有時連現職警察也去，利用下班時間去切磋切磋，何教練更歡迎有過動傾向的學生，因為藉由培養武德、消耗體力，讓學生穩定情緒，讓他更覺得教學有成就感。