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獨／柔道教練：代誌堵著啊！負該負責任　7歲童被摔腦死道館關閉　

▲台中市柔道委員會肯定何姓教練對柔道運動推廣的付出。（圖／翻自同富國中柔道隊）

▲台中市柔道委員會肯定何姓教練對柔道運動推廣的付出。（圖／翻自同富國中柔道隊）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，慘遭何姓教練和國小四年級學長過肩重摔20多次，導致顱內嚴重出血宣告腦死，消息傳出，各界對何教練一陣撻伐，台中市柔道委員會表示，昨晚已打電話關心，請何先靜一靜，想想日後如何處理？何當時回說，「代誌堵著啊」，稱該負的責任他會負。

委員會蔡姓總幹事表示，何教練離開法警一職後，由於熱愛柔道，積極推廣，原本在台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹加入台中市體育總會柔道委員會，委員會僅提供場地，其它的招生、訓練和管理都由何一人負責。

何教練換到豐原現址教課後，5、6年來天天從台中市北區騎機車到豐原教課，而且不收費用，如果真要算費用，頂多是賣給新生一套柔道服。

道館一周上課六天，由於沒有收費，學員想來學就學，所以每晚人數不一定，但都有2、30人，學員遍布各年齡層，從國小、國中到社會人士都有，有時連現職警察也去，利用下班時間去切磋切磋，何教練更歡迎有過動傾向的學生，因為藉由培養武德、消耗體力，讓學生穩定情緒，讓他更覺得教學有成就感。

蔡總幹事說，何教練是經由台灣柔道協會頒發認證的6段老師，也常帶隊到各縣市參賽，培養不少優秀選手，平日教學嚴謹，課餘也常關心學生學習狀況，是很熱心的教練，不料教課10多年來卻發生這麼大的事，委員會都覺得很難過，昨晚已打給何教練，請他心放開一點，先靜一靜，而何則回說，「代誌堵著啊」，他會坦然面對，負起該負的責任。

豐原道館在事發後隔天已經暫時關閉，待檢方調查告一段落後再思考該繼續運作，或是移交給學校使用。

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