7歲柔道童腦重傷！醫曝「頭皮表層沒傷口」：應是反覆撞軟墊造成

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中一名7歲的黃姓男童21日到私人柔道館上課，不料卻遭何姓教練及另名國小四年級的學長連摔27次，導致頭部重創，目前仍在加護病房急救，還未脫離險境。收治黃童的豐原醫院副院長張正一表示，黃童下半身多處瘀傷，頭皮下有嚴重血腫、瘀血，但皮膚表層是完整的，就過去經驗來看，比較像是隔著某種隔離物、如軟墊反覆撞擊後的傷害。台中市教育局局長楊振昇今上午也到院探視男童，呼籲何教練應出面道歉，「請家屬放心，市府一定會做最堅強後盾！」

▲豐原醫院副院長張正一。（圖／記者李忠憲攝）

張正一說明，黃童是在3天前的晚間9點多經救護車送到醫院急診室，當時初步檢查，就發現上下半身有多處瘀傷、擦傷，且頭部頭皮下有嚴重血腫，當下緊急進行頭部電腦斷層掃瞄，發現嚴重腦傷、合併顱內出血；經檢查黃童神經功能後，發現其呈現重度昏迷狀態，雙側瞳孔放大，對光線沒有任何反射跡象，當下決定緊急手術，協助黃童左側大腦止血，並做腦部顱骨切除減壓，但術後至今，黃童腦壓還是很高，大約80至90，但正常孩童的腦壓應在25以下，且目前黃童生命跡象還是不穩定，隨後都可能有生命危險。

針對黃童目前情況是否已達腦死，張正一解釋，一般醫學上來說，腦死必須經過非常嚴謹的判定流程，需要暫時把呼吸器脫離，讓病人在缺氧的狀況下評估是否有辦法自主呼吸，同時還得判定種種反射跡象；一般執行判定時機，是病人有器捐、或是特殊考量，才會去做評斷。張正一說，以黃童目前情況，院方不會執行判定流程，因為如此行為對治療沒有幫助，「小朋友現在瞳孔對光線的反射沒有了，咳嗽反應也消失，能說，就醫學角度來看，病人腦幹的功能非常地差，有可能已經瀕臨腦死情況，但是還是不能用『腦死』2字。」

張正一指出，手術過程中有發現黃童的腦傷非常嚴重，頭皮下還有許多瘀血腫脹，但皮膚表層卻沒有明顯外傷，就過去經驗來看，如此傷勢比較像是隔著某種隔離物、例如軟墊等，再經過反覆衝撞擊，力量傳達到腦部裡面後才會造成這樣的傷害。張正一說，黃童腦損傷的情況非常嚴重，即便救活脫險，但腦部功能還是受到非常嚴重、不可逆的損害，有非常高的機會會呈現類似植物人狀態，終生無法脫離呼吸器。

▲黃童父親痛斥何教練至今沒有探視、也沒有道歉。（圖／記者李忠憲攝）

在副院長說明孩子傷況時，黃童父親也在一旁，不斷祈求現場媒體記者替孩子討回公道，「原本我對司法很有信心，以前看到什麼恐龍法官，還有一點存疑，但現在何教練無保請回，事情發生在我身上，你教我怎麼相信司法？竟然無保請回？我真不知道為什麼！」黃爸爸痛斥，何教練事發至今沒有探視、沒有道歉，「我要的只是真相，就這麼簡單！」

台中市教育局長楊振昇今上午也到院探視黃童，坦言如今這樣的情況，相信每位父母心裡都會不捨、遺憾，呼籲何教練應該要出面承擔，公開向黃童父母道歉、向孩子表達歉意。楊振昇強調，後續除了提醒老師、教練在進行運動課程注意安全外，市長盧秀燕對本案也非常關心，市府及教育局將全力提供黃童父母協助，包括律師聘請、獲法律諮詢，「請黃爸爸、黃媽媽放心，市府一定會做最堅強後盾！」

▼台中市教育局長楊振昇。（圖／記者李忠憲攝）