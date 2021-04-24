過失傷害「只關1年」？教練害男童腦死　律師曝1關鍵：應該判10年

▲教練（圖右）重摔男童。（圖／翻攝自Facebook／同富國中柔道隊）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市豐原區某國小的7歲黃姓男童21日在私人道館上柔道時，被教練和國小四年級的學長重摔，身體不適卻遭無視，共計重摔27次，最終倒地送醫，被宣告腦死。對此，知名律師王世平就表示，教練行徑應屬「傷害致重傷罪」，可被判3年以上、10年以下有期徒刑。

黃姓男童8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，而21日與教練、學長對練，更是接連被重摔在地27次。在過程中，男童不斷哭喊自己的腳很痛，但是何姓教練不但沒停止，還認為一切都是裝的，繼續抓起男童繼續對練，男童最後翻白眼送醫，因顱內出血開刀，目前則處於腦死狀態。

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律師王世平在臉書粉專「陰師路-王世平律師」上貼文，表示該名教練事後被依過失傷害罪嫌移送法辦，法定刑是1年以下徒刑，「先說結論，我認為應該成立刑法第277條第2項後段，法定刑是3年以上，10年以下徒刑的故意『傷害致重傷罪』。」

▲男童已經哭求「不要了」，卻仍被教練重摔。（圖／民眾提供）

王世平表示，多次側摔、過肩摔一定會造成瘀青，瘀青即微血管破裂、血液在皮下組織造成沉積，已經符合「故意傷害」的構成要件；再者，男童被重摔後不斷哭求「不要了」，結果卻仍被教練重摔，「顯然已非取得『被害人承諾』，傷害部分不能『阻卻違法』」，因此教練明明應注意、能注意卻不注意，最終造成男童腦死的結果，「就是傷害致重傷。」

王世平坦言，他也有一個7歲的兒子，目前正在學習跆拳道，他跟黃爸爸的想法應該是相像的，都是希望孩子能保護自己，怎料卻發生憾事。因此，他也憤怒表示，不論是給菜鳥下馬威，或是「不合理的要求是磨練」，教練的行為都同樣不可饒恕。

此外，何姓教練被依過失傷害罪嫌移送法辦，而台中地檢署訊後，認為他無逃亡之虞，裁定請回。

本文經「陰師路-王世平律師」授權引用