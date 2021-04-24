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影／7歲男童遭教練連摔27次腦死　家屬求助立委

記者徐政璿／台北報導

台中市豐原區某國小的7歲黃姓男童，21日在私人道館上柔道課時，被教練及國小四年級的學長接連重摔27次，最終倒地送醫，宣告腦死。身兼國民黨主席的立委江啟臣在接獲陳情後，第一時間聯繫部立豐原醫院提供協助，並協助召開記者會，後續也將委請服務處義務律師，提供免費法律諮詢服務，替家屬爭取應有的權益。

江啟臣表示，接到家長的陳情後，在台中的服務處在第一時間聯繫部立豐原醫院提供協助，並協助召開記者會，後續也將委請服務處義務律師，提供免費法律諮詢服務，替家屬爭取應有的權益。

江啟臣指出，事情發生的過程仍在釐清中，檢警單位應該勿枉勿縱，查明真相給孩童及家屬一個公道，他也藉此機會提醒大家習武健身當然很好，但相關的教學訓練務必做好安全防護，也會持續要求政府單位針對類似道館教練的適任性進行評估，不要再讓憾事重演。

江啟臣說，黃小弟弟，目前傷勢嚴重，仍在加護病房，同樣也是父親，他對於孩子受傷，甚至危及性命，家屬悲痛的心情，完全感同身受。

▲▼豐原一名7歲男童慘被學長多次重摔，大喊「我腳痛」。（圖／江啟臣服務處提供）

▲教練帶著學生，重摔黃姓男童27次。（圖／江啟臣服務處提供）

▲▼台中豐原一名7歲男童慘被教練、學長當練習包重摔腦死。（圖／民眾提供）

▲黃姓男童目前處於腦死狀態。（圖／民眾提供）

黃姓男童的舅舅目睹全程，氣得將畫面曝光並痛批教練。對此，教練坦承有對男童進行柔道側摔，但全程都屬於合理的訓練範圍，沒有過當。

「拜託別再繼續…」黃姓男童僅學兩個禮拜的柔道課程，連基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，卻被教練、學長當成對練的對象，不斷哀求卻依然被當沙包摔地。黃童的舅舅表示，當時他為了留下姪子練才藝的回憶，以手機拍攝對練過程，卻拍到了最痛的畫面。

影片中顯示，黃姓男童受到連續重摔，多次大叫「我的頭」、「我的腳」，並跪在地上向學長不斷求饒，但站在一旁的教練及學長卻不為所動，繼續施行「訓練」，共計重摔27次後，黃姓男童不支倒地，送醫後因顱內出血呈現腦死狀態，目前只能依靠呼吸器維生。

該名教練被警方帶回偵訊。他坦言，的確有對男童側摔但屬合理訓練範圍，並無過當。警方表示，初步認定男童身上的傷是新傷，因此依業務過失致死傷害罪送辦教練。

由於大人與孩童的力道不對等，此案曝光後引起網友討論，「聽聲音就知道不對了吧，怎麼有辦法繼續」、「如果教練可以對自己的小孩狂摔20次，再來講是正常訓練」、「看了影片覺得很難過也很不捨，怎麼會這樣訓練」、「聽到小朋友的哭聲很難過，為什麼傷害小孩的新聞一直發生？希望小朋友能平安、康復。」

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