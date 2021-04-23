僅因白線停車糾紛竟持刀砍人　豐原男眼睛耳朵遭劃傷

▲孔男昨將車停在計程車行旁的白線，與向男發生糾紛。（圖／擷取自Googlemaps）

記者白珈陽／台中報導

台中市民孔姓男子22日晚間8時許搭乘胞弟車輛，前往豐原區南陽路一家健身房運動，停車時與1名向姓男子發生糾紛，向男竟因此持刀攻擊恐男，造成孔男耳後及眼部遭刀柄劃傷，隨後向男又以肉身阻擋在孔男車輛前，導致孔男胞弟不慎輕輕撞到向男。據悉，向男患有思覺失調症及躁鬱症，警方到場了解案情後，委請衛生局通報消防隊，將向男強制就醫，雙方未提告。

孔男（38歲）昨晚8時許搭乘胞弟車輛，前往健身房運動時，因健身房停車格已滿，遂將車停在附近計程車行旁的白線內，車子才剛停好，一名計程車司機從計程車行走出，直說那是他們的車位，但孔男認為那是白線區，大家都可以停，該名計程車司機無話可說，走回計程車行。

隨後向男（46歲）從計程車行走了出來，朝孔男肩膀拍打，再與孔男發生爭執，未料向男情緒激動，回到計程車行拿出水果刀朝孔男揮舞，孔男見狀趕緊逃跑，過程中遭刀柄劃傷耳後、眼部，幸未遭刀刃刺及。待向男經過孔男胞弟的車輛時，又以水果刀砍車，造成車輛受有刀痕，胞弟欲開車離去，向男又以肉身阻擋車前，導致胞弟不慎撞上向男。

據悉，向男患有思覺失調症、躁鬱症，有多次就醫紀錄，是當地的頭痛人物，常惹事生非，也常窩在計程車行。警方獲報到場，向雙方了解案情，於今日委請衛生局通報消防隊，將向男強制就醫。

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