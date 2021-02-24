錯過3天前關鍵！媽媽怒控7歲兒是「邪惡巫師」　壓入浴缸活活淹死

▲英國一名母親深信7歲兒子是「巫師」，竟把親生骨肉壓入浴缸淹死。她事後才被診斷出罹患思覺失調症。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／編譯

英國艾塞克斯郡發生一起悲劇事件。39歲的克里斯蒂娜（Christina Acres）因精神狀況緊急送醫，但院方卻未能察覺警訊、妥善處理，僅開立常規性藥物，就把病患放行回家。她3天後指控7歲兒子喬治（George）是「邪惡巫師」，狠狠掐住孩童頸部，將其壓入滿水浴缸，活活淹死。

Metro報導，本案發生於2018年7月23日。法庭文件指出，克里斯蒂娜當時已經「精神錯亂，以至於完全脫離現實」，為了拯救兒子免於「比死亡更糟糕的命運」，才會犯案。她被起訴謀殺罪並接受審判，最後因病情而獲無罪判決，但必須終生住在精神病醫院。

克里斯蒂娜犯案後才被診斷出思覺失調症，但已經無法挽回兒子性命。該郡兒童保護委員會的最新調查卻指出，精神健康醫療體系發生一連串失敗，從業人員也「錯失干預機會」，才會釀成這起悲劇。

根據調查，克里斯蒂娜過去就曾出現幻覺與幻想，案發2周前一直擔心鄰居密謀對付她，深信車子的煞車系統被動了手腳，徹夜踱步並宣稱「他們要殺了我們所有人」。

克里斯蒂娜也曾接受國民保健署（NHS）心理健康服務，但似乎沒有人員察覺到她對於兒子產生的影響，並提出警告或應對措施。其家屬也曾致電該機構表達憂慮，卻因接線人員忙碌，未獲處理。

克里斯蒂娜情況不斷惡化，案發3天前被緊急送醫，卻被院方人員認為，沒有出現必須立刻轉院或住院的明顯症狀。一名普通科醫師稍後接手看診，也判定她「沒有出現不適」，查閱病歷後開立「常規性抗精神疾病藥物與助眠藥物」，就讓患者離開。

調查人員呼籲，NHS應該更加嚴格處理兒童相關案件，提出雙親心理健康狀態影響孩童的風險評估，甚至設立全天候待命的精神科醫師。

艾塞克斯郡夥伴大學NHS基金會信託反駁部分調查結果。他們表示，該機構已經推出24小時全年無休的危機應對與家庭治療服務，以及最新的「交通號誌系統」，以利評估患者風險。

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