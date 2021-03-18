冷血兒一掌甩臉「活活打死母親」！猛擊太陽穴　45秒影片瘋傳　

▲母親與鄰居吵架，冷血兒怒甩母親巴掌「活活打死」，45秒影片瘋傳。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

網路影音及社群平台日前流傳一支影片，內容是一名印度男子因為不滿年邁母親與鄰居發生停車糾紛，竟然在太太面前狠狠的甩了母親一巴掌，結果導致母親重摔在地且陷入昏迷，緊急送醫後宣告不治。



根據印度Aaj Tak新聞報導，事件發生在印度德里，當地一名婦人考爾（Avatar Kaur）因為停車問題與鄰居發生爭執，鄰居事後請警察趕到現場協調。警察趕到後，考爾與鄰居決定息事寧人，員警也以為事件平息，收隊離開。

考爾的兒子蘭比爾（Ranbir）事後得知母親與鄰居吵架，氣得與妻子站在路邊大聲質問母親。影片可以看見3人的情緒都很激動，蘭比爾下一秒突然動手甩巴掌，考爾的臉部、靠近太陽穴的位置被打中後當場倒地昏迷，蘭比爾的妻子嚇得立刻衝上前關心。

報導指稱，考爾事後被送醫急救，不過最終急救無效，被醫生宣布死亡。影片曝光在網路引發熱議，德里警方目前也已經介入調查。