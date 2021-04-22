失意男酒醉肉身擋水泥車喊「我要給車撞」　路人嚇壞急報警

▲韓男擋在水泥預拌車前，喊著要給車撞。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

家住南投的韓姓男子來台中找工作不順利，日前因酒後心情不佳，於台中市北屯區軍功路、松竹路口，以肉身擋在一輛水泥預拌車前，喊著要給車撞，有民眾見狀擔心韓男安危，遂請警方協助。韓男見警方到場，不但不肯離去，反而立刻癱坐在地，且說詞反覆，經員警耐心安撫，韓男終於卸下心防，坐上警方替他叫來的計程車返回南投住處，結束一場虛驚。

台中市第五警分局表示，北屯所警員陳崇保、黃啟賓15日上午9時許，接獲1名女子報案，稱軍功路二段與松竹路一段路口，有1名男子站在車道中間，檔在一輛水泥預拌車前，車輛只要再往前就會撞到他，而男子一直大聲嚷嚷要給車撞，不願離開，希望警方能前往現場處置。

2名員警獲報後，立即騎著警用機車趕往現場，到場後發現韓男就站在水泥預拌車前，而司機正因為無法動彈傷透腦筋。

由於當時正處上班交通尖峰時間，車流量龐大，員警原想先請韓男往路邊站，未料韓一看到警方靠近，竟突癱坐在地，員警只好抓住他的腋下將他拖往路旁，也讓水泥預拌車能夠通行。此時韓男情緒相當不穩，一下要求員警「帶我回派出所」、一會兒又說「我沒犯罪」，不願配合警方。

▲員警將韓男拖往路邊。（圖／記者白珈陽翻攝）

雖韓男渾身酒氣且說詞反覆，員警仍耐心安撫其情緒，告訴他「有事可以說，大家一起來想辦法」。在同理心傾聽下，韓男終於卸下心防，向警方表示，他住在南投，因家庭狀況不和睦，又加上來台中找工作不順利，只好喝酒發洩情緒，又因一時想不開，才會跑到馬路上。

▲員警耐心安撫韓男。（圖／記者白珈陽翻攝）

韓男情緒穩定後，對於自己造成大家的困擾相當不好意思，頻向警方道歉，也請求警方幫他叫計程車返回南投住處，員警將韓男安全送上計程車後才離開。

第五警分局長林沐弘呼籲，遇有不如意的情事，得尋求社會各項求助資源，與親友共同商量，不宜喝酒消愁，飲酒過量傷害身體健康，不應以極端的手段來尋求解決之道。

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