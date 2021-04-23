29歲女雷射磨皮卻成大花臉！傷口流湯流膿　雙頰下巴現3大塊紅疤

▲楊女到台中市一家皮膚科診所接受雷射磨皮手術，術後出現的症狀讓她無法接受。（圖／楊女提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中29歲楊姓小姐因痘疤問題前往台中一家皮膚科診所求診，採用醫師推薦的飛梭雷射磨皮後，包括兩側臉頰以及下巴都出現大面積紅腫，除治療初期手術部位流湯、流膿， 4個半月後痘疤仍在，臉上還多了3大塊疤痕，怒向診所醫療要求賠償；但遭控診所喊冤，無奈表示楊小姐手術後就無回診，至於楊小姐指稱的狀況都是預期的恢復情況，當初也都有解釋給楊小姐聽，對方接受才進行療程，期間也不斷聯絡楊小姐回診都遭拒。據悉目前雙方已上衛生局調解破局，後續得再進行協商。

楊女表示，去年12月底欲治療臉上痘疤，前往台中市西屯區一家皮膚科診所看診，原只是想擦點藥膏就好，但該診所林姓醫師稱患部藥膏擦了無效，須施打雷射，於是選擇復原期只須3至5天的雷射磨皮療程，費用共計4800元。

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但楊小姐透露，手術後雙頰、下巴等部位出現3塊如燒燙傷般的大面積紅腫，傷口不斷地流湯、流膿。術後出現的症狀，讓她又痛又驚恐，返家後隨即致電診所，對方雖回應「這是正常現象」，她仍無法安心，當晚便回到診所急診，未料林姓醫師及護理人員都對她不理不睬。

▲楊女指出，手術後傷口不斷流湯、流膿，診所僅回應是正常現象。（圖／楊女提供）

楊女認為，手術後將近一個月，她的傷口仍持續疼痛流膿，與術前說明的復原期3至5天不符，她也改由尋求其他診所醫治，治療至今4個多月已花費超過10萬元，怒向皮膚科診所索取醫療賠償。

面對楊小姐大動作指控，被點名的診所林姓醫師表示，楊小姐是在去年12月22日到診所看痘疤，12月29日回診看痘疤情況並聽取雷射磨皮建議，12月31日中午前往診所治療，晚上楊女覺得傷口情況不佳回到診所，診所建議換新的人工皮但遭拒絕，楊女便離開，原定1月6日應該要回診也沒有，期間也多次去電問楊女傷口狀況，楊女也僅說「顏色都紅紅的」，但請她回診，楊女都不願意。

▲▼術後至今已4個半月，楊女雙頰仍有明顯痕跡。（圖／記者白珈陽攝）

林姓醫師表示，時隔多月，楊女仍多次將術後當日及隔日照片貼網指控診所，他深感無奈，因楊女除了1月26日到診所索賠及調解會之外，都不願面對面讓他看傷口，而從楊女上電視受訪情況來看，傷口恢復狀況也跟預期差不多。

對於是否要捍衛自身名譽採取法律途徑，以及外傳楊女索取賠償金從100萬天價一路降價到3萬元，林姓醫師表示，開業是為了解決病患問題，仍是希望楊女能回診讓他能好好看傷口狀況，對於是否上法庭則低調不願回應。

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