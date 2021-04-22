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社會 社會焦點 保障人權

按推拿師要求脫內褲跪趴床　秒回頭驚見手機正對著她

▲▼ 。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲謝男要求小香脫下裙子、內褲，跪趴在整復床上，趁機拍攝其隱私部位。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

女子小香（化名）2020年前往推拿整體中心，推拿師謝姓男子為小香做腰部推拿時，竟要求小香脫下裙子、內褲，跪趴在整復床上，小香雖覺得奇怪但還是照做，過了段時間因謝男遲遲未進行推拿，小香回頭一看，赫然發現謝男正拿著手機拍攝她私密處、臀部等部位，小香因此憤而報警。台中地檢署22日依強制猥褻罪將謝起訴。

起訴書指出，謝姓推拿師（62歲）在台中市區經營推拿整體中心，女子小香（30多歲）是常客，曾多次前往推拿、整體。2020年9月12日下午，小香由母親陪同前往進行腰部推拿，小香獨自進入幕簾，母親則在幕簾外等候。

此時謝男要求小香脫下連身裙，並將內褲脫至腳踝處，僅剩於內衣，又要她跪趴在整復床上，小香質疑為何需要這樣做，謝男辯稱是推拿專業需求，小香信以為真，隨後謝男再要求她將腿張開、抬高臀部，小香照做。

由於謝男遲遲沒有進行推拿、塗抹推拿藥膏等動作，小香覺得奇怪，未料回頭一看後發現，謝男正在拿手機拍攝她下體、臀部等私密部位，小香嚇得彈起，隨即要求謝交出手機，謝男卻拒絕不給，且立刻刪除拍攝的照片，小香報警處理。

謝男到案後否認犯行，辯稱當時使用手機是在回LINE訊息，經檢警進行數位採證，還原大量男女身體隱私部位檔案，其中部分檔案的拍攝地點，就是位於謝男經營的推拿整體中心的整復床上，檢察官認謝男犯強制猥褻，予以起訴。

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