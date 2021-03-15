桃園男泡野溪溫泉返程一腳踩空　跌落4米河床摔破頭

▲楊男泡野溪溫卻意外摔落河床。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園58歲楊姓男子14日與妻子和朋友一行4人前往桃園市復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉，於返程時一腳踩空摔落河床，同伴見狀立即報警求救，搜救隊伍於中午發現河床的楊男，初步檢視楊男意識清楚僅頭部和腿部受傷，先止血再包紮後，再由警、消以輪流攙扶方式協助傷者上山，約1.5小時將楊男安全抵達至平台處後送醫治療。

▲▼警、消以輪流攙扶方式協助受傷的楊男上山。（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局表示，楊男昨日早上與其太太及2名友人，開車前往桃園市復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉，享受泡野溪溫泉樂趣，一行人返程時，楊男於上坡時腳步踩空摔落3、4公尺下的河床，造成頭部不斷滲血及腿部擦挫傷，同伴見頭部流血，也不敢大意搬動立即請求警、消救援。

▲約1.5小時將受傷楊男安全抵達至平台處，後續由消防隊送醫治療。（圖／大溪警分局提供）

警、消獲報後大溪分局光華派出所立即偕同巴陵消防分隊人員前往搜救、搜救隊伍於12時50分許發現楊男，初步檢視楊男意識清楚，先對受傷的頭部和大腿作清創後止血再包紮，經評估後傷者還可以自行走動，警、消以輪流攙扶方式協助傷者上山，於14時20許楊男安全抵達至平台處，後續由消防隊送醫治療。警、消到場立即為傷患處置受傷部位，並用最快的時間將傷者送醫治療。

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