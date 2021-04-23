台東「失智一條龍」友善照護服務　用愛貼心守護

▲ 台東衛生局開辦「失智一條龍」友善照護服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為增進縣內失智個案的健康與照護品質，除了辦理多場失智普篩教育訓練課程，也推出「失智一條龍就醫確診服務」，啟用至今(2020年至2021年3月)服務人數已達124名，確診人數為124名，確診率達100%，衛生局期盼早期發現早期預防治療失智個案，營造友善照護服務、用愛「憶」起的貼心守護。

衛生局表示，隨著台灣人口快速老化，失智症個案也逐年提升，民眾對失智症的認知仍十分有限，容易產生誤解與偏見，不少民眾認為記憶力變差是年紀老化的自然現象，因此錯過了早期發現及就醫良機，甚至有部份民眾認為失智症無藥可醫治，事實上，這十幾年來，醫界對失智症的治療有許多重要的進展，早期診斷可有效延緩失智症惡化，也可幫助失智患者及家庭照護者及早了解病程的演變及將來預期的狀況。

衛生局指出，台東縣110年失智人口推估數為3059人，縣政府於日前已辦理多場失智普篩教育訓練課程，以增進社區工作人員普篩的專業知能，並在社區服務時利用「AD-8極早期失智症篩檢量表」進行評估，若經評估疑似失智個案，即啟用量身訂作的「失智一條龍就醫確診服務」，再透過交通接送服務協助至縣內合作就醫之醫療院所進行鑑別診斷，後續再由失智共照中心進行個案管理，提供不同失智階段的照護與資訊，透過失智社區服務據點介入預防，期增進失智個案的健康與照護品質。

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