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失智老翁迷途街頭　麻警妙用LINE群組及FB社團讓他平安返家！

▲台南市警麻豆分局麻豆派出所警員曾怡禎及敬盛麟等人，善用LINE群組及FB社團，查出老翁確實身分，聯絡家屬平安領回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局麻豆派出所警員曾怡禎及敬盛麟等人，善用LINE群組及FB社團，查出老翁確實身分，聯絡家屬平安領回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局麻豆派出所警員曾怡禎及敬盛麟，巡邏時接獲民眾報案稱1名老翁疑似失智而且迷路，曾員2人到場卻查不出老翁相關資料，曾員等人透過LINE群組及FB社團，查出老翁身分，順利連絡家屬平安將他領回家。

警方說，當時這位老翁騎著自行車迷途於麻豆街頭，起初只說得出自己叫「謝安全」及住在附近，員警提到「謝厝寮」這個地名時老翁出現反應，但也說謝厝寮很遠，該處騎自行車到謝厝寮的確要20分鐘。

▲台南市警麻豆分局麻豆派出所警員曾怡禎及敬盛麟等人，善用LINE群組及FB社團，查出老翁確實身分，聯絡家屬平安領回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警找出「謝安全」的照片，看似與老翁目前外觀差距甚大，老翁卻相當肯定照片中的人就是他。員警接續查出他的戶籍在麻豆港尾里一帶，該處不僅離老翁迷途處相當遠，老翁也說自己不住在港尾里。警員曾怡禎和陳柏誌還是載著老翁到戶籍地，該址卻已成為書法館，周遭無其他居民可供詢問，員警只好打退堂鼓，返回派出所繼續思考對策。

▲台南市警麻豆分局麻豆派出所警員曾怡禎及敬盛麟等人，善用LINE群組及FB社團，查出老翁確實身分，聯絡家屬平安領回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

折騰了將近1個小時，曾怡禎突然想起有熱心轄區民眾使用LINE成立了「麻豆緊急聯絡群組」，因加入的民眾相當多，共有5個群組，且FB也有一個成員7.2萬人加入的「麻豆大集合」社團，分享麻豆地區的大小事，曾怡禎將老翁照片一一上傳群組詢問後，真的輾轉聯繫上家屬，原來老翁幼時是在謝厝寮長大，之後搬到了港尾里，後來則是到麻豆市區與兒媳同住，離老翁迷途處的確不遠。員警馬上聯絡家屬將老翁平安領回。

▲台南市警麻豆分局麻豆派出所警員曾怡禎及敬盛麟等人，善用LINE群組及FB社團，查出老翁確實身分，聯絡家屬平安領回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局麻豆派出所警員曾怡禎及敬盛麟等人，善用LINE群組及FB社團，查出老翁確實身分，聯絡家屬平安領回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局分局長邱顯良表示，本案警員曾怡禎和幾位員警同仁費盡心思，盡全力幫老翁尋找家屬，有賴曾員的機智舉動順利達成任務，殊值嘉許。民眾家中長輩如有失智狀況，可向社會局（各區公所）申請愛心手鍊，手鍊上會註明當事人編號及戶籍地所屬警察分局名稱及電話，以供走失民眾能藉此至分局確認身分而找到回家的路。民眾也可以帶長輩到各警察分局偵查隊實施指紋建檔，倘真的不幸走失，也多了一個找到家的方法。

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