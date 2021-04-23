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最潮媽祖婆！高市府攜手文總　傳統海巡「設計力噴發」

▲▼媽祖,信仰,高雄市政府,林園鳳芸宮媽祖海巡,中華文化總會,林園鳳芸宮。（圖／高雄市政府提供）

▲每逢林園鳳芸宮媽祖海巡盛事，漁民們無不放下手邊工作，全心投入籌備這場盛會。（圖／高雄市政府提供，下同）

地方中心／高雄報導

四年一科的海上盛事「林園鳳芸宮媽祖海巡」即將於下週登場！全台唯一跨縣市的媽祖海上巡香活動，今年首度駐駕高雄港，高雄市政府文化局也特別邀請中華文化總會合作，為此次的主視覺捉刀，以貼近年輕人、令人耳目一新的方式，呈現信眾們心中媽祖莊重、溫柔、和藹可親的形象。

▲▼媽祖,信仰,高雄市政府,林園鳳芸宮媽祖海巡,中華文化總會,林園鳳芸宮。（圖／高雄市政府提供）

▲今年主視覺大膽採用繽紛的配色設計，搭配幾何拼接的抽象表現手法，為傳統宗教文化注入新穎創意。

今年主視覺大膽採用繽紛的配色設計，搭配幾何拼接的抽象表現手法，為傳統宗教文化注入新穎創意，並運用創新設計讓傳統的媽祖信仰走進年輕族群，其中螢光配色代表了五光十色的船隊，象徵慈悲的媽祖婆照亮黑夜的路，守護台灣的每一個世代。

林園媽祖海巡不只是在海上巡境，更是罕見地走海路會香，媽祖此行將在4月30日「關水僊尊王」儀式後，從中芸港出發進入高雄港，而後經過前鎮漁港與佛公天后宮會香，沿岸由上竹天鳳宮、北玄宮、旗津天后宮、天元旨真宮等友廟接力迎駕。最特別的是，當晚媽祖鑾駕與眾神五光十色的船隊將首次駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台，於隔天5月1日一早搭乘台華輪前往台南安平「會香」後返回林園，5月2日林園中芸地區將舉行盛大「遶境」活動，為這四年一科的重要慶典畫上完美句點。

▲▼媽祖,信仰,高雄市政府,林園鳳芸宮媽祖海巡,中華文化總會,林園鳳芸宮。（圖／高雄市政府提供）

▲▼媽祖,信仰,高雄市政府,林園鳳芸宮媽祖海巡,中華文化總會,林園鳳芸宮。（圖／高雄市政府提供）

▲▼媽祖,信仰,高雄市政府,林園鳳芸宮媽祖海巡,中華文化總會,林園鳳芸宮。（圖／高雄市政府提供）

林園鳳芸宮一直以來都是林園討海人的精神寄託，護佑漁民出海安全、滿載而歸，每逢媽祖海巡盛事，漁民們無不放下手邊工作，全心投入籌備這場盛會，以鮮花、LED燈精心佈置漁船，虔敬地為媽祖風光出巡做準備，近日若行經中芸港，便可見到港邊停泊幾十艘五彩繽紛的漁船。

林園媽祖海巡自1980年代起固定四年一科，由廟方有系統地組織船隊進行海上巡香，成為高雄市在地特色民俗，具有文化性及典範性，並於2013年登錄為高雄市市定民俗，也是台灣珍貴的無形文化資產。

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