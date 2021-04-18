首次追隨媽祖！她默念願望3次「一抬頭」淚狂掉：祂知道我的委屈

▲原PO鑽過轎底後，心生感動。圖與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／溪州后天宮-天上聖母）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她日前在堂弟的邀約下，首次前往溪州追隨媽祖娘娘，順道看看可否鑽轎底。抵達現場後，她就在心中默念自己的願望，念到第3次時，她忽然發現轎子停在她頭上，讓她心生感動，好似媽祖娘娘真的知道她去年所發生的事，「頓時感覺很溫暖、好想哭。」

這名女網友在臉書社團「靈異公社」上發文表示，她先前從不曾「追星」，日前在堂弟的邀約下，才首次前往溪州追隨媽祖娘娘，並看看可否鑽轎底。抵達現場後等了差不多1小時，終於聽到炮聲響起，一群人排成兩縱列，趴在地上等著鑽轎底，而原PO當然也是其中一位。

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轎子快到原PO上頭前，她就在心中不斷默念著自己的願望，而念到第3次時，「轎子突然停在我的上頭耶，抬轎的人叫我們從轎底鑽出來。」鑽出來後，原PO心生感動，覺得媽祖娘娘好像真的知道她去年所發生的一切，「沒人能夠體會我心裡的感受，可是我感覺到祂知道我所有的委屈」，且當時原PO還覺得媽祖娘娘正抱著她、拍她的頭，讓她覺得很溫暖，忍不住哭了出來。

原PO也補充道，她鑽的轎子是當地媽祖娘娘的轎子，不是大甲媽祖娘娘的轎子，「因為大甲媽祖娘娘的轎子，沿路沒有讓人鑽轎底喔！」她也強調，「人千萬不要鐵齒，一定要相信，冥冥之中真的有神佛的存在喔！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「溪州媽很靈驗的」、「心誠則靈」、「祝福你平安好運」、「祝你平安好運，媽祖娘娘會保佑你的」、「媽祖都很靈的」、「溪州媽都是默默守護著的」、「好幸運」。