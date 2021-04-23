游錫堃要求林志嘉調查釐清監視器　「妥善處理前相關工程暫停」

▲立法院長游錫堃要求立法院秘書長林志嘉調查釐清監視器工程。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院在23日爆出在各黨團安裝監視器，國民黨團總召費鴻泰痛批，立法院監視在野黨進行政治偵防，要求立法院長游錫堃道歉。對此，游錫堃表示，他已經請立法院秘書長林志嘉督導相關行政單位，在妥善處理前，相關工程都暫停進行。

立法院23日召開院會，討論事項處理至約上午10時50分時，國民黨團因不滿遭裝設監視器一事，由費鴻泰率領黨籍立委進入議場，並且站上發言台高舉「政治偵防，無所不在」、「全面執政，全面監控」等標語抗議，游錫堃隨即宣布院會休息5分鐘。

游錫堃約於上午11時27分再度進入議場宣布開會，表示按照議事規範，本案屬議場外事宜，並非議場內事宜，因此不處理，引來國民黨團不滿痛批「院長這是立法院的事」、「為何民進黨沒有裝」、「民進黨就是警察國家監視國民黨」，游錫堃於上午11時35分宣布院會休息。

對此，游錫堃於上午11時59分再次進入議場宣布繼續開會，並表示有關立法院監視器工程相關招標、設立地點、監視器功能及規格，請林志嘉督導相關行政單位，於10日內調查釐清並向各黨團報告說明，在妥善處理前，相關工程都暫停進行。

費鴻泰痛批，現在的立法院長是民進黨籍，立法院卻要做這種下三濫的行為，對在野黨立委進行政治偵防非常惡劣，並質疑其中有工程弊案、立法院有人涉入貪污，否則為何得標的廠商不來施工。

費鴻泰也預告，下週將請司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭安排專案報告，要求林志嘉詳細說明原因到底是什麼，針對這種惡劣、下三濫、不入流的行為，到底有沒有人在包工程，並對在野黨進行政治攻防。

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