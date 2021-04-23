遭爆監視器畫面傳回大陸　海底撈再發4點聲明：若違法願承擔

記者黃士原／台北報導

大陸知名火鍋店海底撈加拿大分店被爆料監視器影像回傳中國大陸，由於台灣分店監視器數量也不少，也被質疑會不會也回傳，台灣海底撈再度發表4聲明，強調店內錄影設備是要保障消費者用餐權益與安全，所有影像均遵守台灣法律，從未且將來也不會在台灣以外地區備份，若違法願承擔。

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

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對於印度週日報媒體，海底撈台灣區總經理李瑜日前已有3點回應，指出該文章發佈的資訊與事實情況不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽，公司已經與《星期日衛報》進行交涉，要求對方刪除相關報導，並保留追究其法律責任的權利。關於餐廳內監視器安裝，李瑜表示，主要是希望能夠更好地保障消費者用餐安全，凡是安裝設備的門店，都會設置提示標識告知顧客，設備也是安裝於醒目位置。

不過由於各方人士對於監視器影像仍存，台灣海底撈在23日凌晨再度於官方臉書發表4點聲明。

聲明強調，首先關於安裝店內的錄影設備，主要希望能夠更好地保障消費者用餐權益與安全，並且避免有服務不周的地方，改進服務品質，只是單純保存，而從未拿來作顧客辨別分析之用。所錄得影像會依錄影順序循環覆蓋前檔，一旦覆蓋後前檔即為刪除，不會有任何額外保存行為。

▲海底撈表示，安裝店內的錄影設備，主要希望能夠更好地保障消費者用餐權益與安全。（圖／記者黃士原攝）

至於所有有影像，聲明指出，台灣海底撈也會嚴格遵守台灣相法律法規，且資料暫存於門店，從未且將來也不會在台灣以外地區備份，會依據相關法規妥善管理。

聲明表示，台灣海底撈非常重視顧客隱私保護，公司對顧客資料有嚴格的管理規範，保障消費者權利，凡是安裝設備的門店，之前都有、之後也將會善盡設置提示標識告知顧客，設備也會安裝於醒目位置，而且不會錄音。

海底撈最後強調，門店的營運管理如果違反法律法規的地方，公司也會依法承擔相責任。



雖然海底撈監視器在媒體上引起風波，但似乎沒影響到生意，記者21日晚間實際走訪，晚餐時段預約客滿，現場也有許多人候位，等候時間約1小時左右，而接近晚上9點多時，仍有2-3組客人在現場候位。用餐客人除了是朋友間的聚會之外，不少是帶著小朋友或是父母親的家庭客，而且還有6組客人選擇在海底撈慶生，現場不斷的聽到服務生大聲唱著「生日快樂歌」。

對於海底撈監視器影像回傳到中國大陸的疑雲，有一組第一次來用餐的客人表示並不知相關新聞，也不會在意，還開玩笑的說「可以讓他們看看台灣人生活是過得這麼好」。另一組來慶生的客人也不擔心監視器影像是不是回傳到中國大陸。

▲直擊海底撈台北市區分店「80桌裝40支監視器」。（圖／記者黃士原攝）

對於海底撈的再次聲明，有網友留言「你們信嗎？中資企業」、「消費者要如何相信資料是暫存在門市，不會外洩呢？」，不過許多網友也覺得設監視器正常，「錄影的好處也能避免店裡發生糾紛」、「台灣一堆店家都有錄影設備、不懂為什麼要吵海底撈這個問題」、「餐廳有錄影設備正常吧」、「又不是只有海底撈會錄影」，還有網友說「我一點都不介意，最好我有需求的時候向鏡頭使個眼色，服務員立刻就來了」。

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