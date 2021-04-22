海底撈被要求說明「監視器回傳大陸」　陸委會：來台要遵循我方法律

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸火鍋連鎖店「海底撈」加拿大分店被爆將監視器影像傳回大陸，引起各地消費者的擔憂。對此，陸委會22日表示，經濟部已函請海底撈在台投資人說明相關情形，相關機關也會依法做進一步的了解與處理，「提醒陸資企業，來台投資經營活動，要遵循我方法律規定。」

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，依照個人資料保護法規定，店家透過監視設備取得的影像畫面，如果以直接或間接方式識別客戶的個人資料，這是屬於法律所保障的個資範疇，如果非公務機關對於個人的資料搜集處理利用，必須在法令規定的特定目的及必要的範圍內為之，否則可能觸及違法。

▼海底撈。（圖／CFP）



邱垂正指出，企業經營者對於消費者的個人資料，如未能善盡保護義務，也有損害消費者權益的疑慮。

邱垂正還說，經濟部已經函請海底撈在台投資人說明相關情形，「事件已引起台灣社會各界高度重視，除了經濟部之外，相關的機關也會依法做進一步的了解與處理。」

邱垂正並強調，「我們要提醒陸資企業，來台投資經營活動，應該要遵循我方法律規定，並注意維護民眾及消費者權益。」

▼海底撈餐桌的上方裝設了大量監視器。（圖／記者黃士原攝）

