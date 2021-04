氧氣24小時內耗盡！印尼潛艦持續失聯　美軍派空中支援協尋

記者張方瑀/綜合報導

印尼海軍潛艦南伽拉號(KRI Nanggala-402)21日失聯至今仍未尋獲。根據最新消息指出,南伽拉號的氧氣量僅有72小時,也就是說氧氣最快在24日凌晨就會耗盡,艦上53名船員恐凶多吉少。美國軍方也證實,他們將派出空中支援協助搜尋,希望能盡速找到潛艦。

▲印尼護衛艦Karel Satsuitubun-356協助搜尋南伽拉號。(圖/路透)



根據CNN報導,印尼海軍參謀長馬戈諾(Admiral Yudo Margono)表示,依照南伽拉號在失聯前的數據顯示,艦上的氧氣量足夠供72小時使用,但這也意味著,潛艦從21日凌晨失聯至今,氧氣量可能已快耗盡,搶救黃金時間正迅速減少。

美國國防部發言人柯比(John Kirby)22日表示,美國將應印尼政府邀請,派出空中支援協助搜尋,「我們對印尼潛艦失蹤的消息深感悲痛,我們的心與印尼船員及其家屬同在。」

We are deeply saddened by the news of Indonesia’s lost submarine, and our thoughts are with the Indonesian sailors and their families. At the invitation of the Indonesian government, we are sending airborne assets to assist in the search for the missing submarine.