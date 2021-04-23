起來打我啊！　解放軍宣傳片海陸猛男沙灘脫衣大秀8塊肌

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍今（23）日釋出「史詩級」宣傳片慶祝建軍72週年。影片開頭便是首艘航母遼寧艦及055型萬噸大驅南昌艦領銜，在海上乘風破浪的場景。此外，包括潛艦、艦載機、特種部隊等在片中輪番登場，這次的宣傳片還請出海陸猛男在沙灘上大秀肌肉，演繹操練時徒手搏擊的對抗場面，十分吸睛。

▲解放軍海軍建軍72週年釋出「史詩級」宣傳片。（圖／翻攝新華網）

解放軍海軍這支長達5分半的宣傳片，開頭便是遼寧艦及南昌艦在海上編隊的巡弋場景，篇幅佔據不大，卻暗示解放軍遠海作戰的打擊能力逐漸成形。隨後，便是潛艦在深海中執行任務的畫面，透過官兵的獨白，該艘潛艦已在海中作業超過46日。

▲解放軍海軍陸戰隊隊員在某島上進行搏擊訓練。（圖／翻攝新華網）

緊接著畫風一轉，一群海軍陸戰隊官兵在某島嶼上的沙灘進行搏擊格鬥訓練，擔任教官的某旅參謀何龍先是將對手放倒在地，還挑釁的用手指著對方，「就這麼點能耐嗎？起來打我啊！」

只見坐在沙灘上的弟兄將臉一抹，隨即起身脫掉上衣，露出結實的8塊腹肌，朝何龍衝過去並將其撲倒在沙灘上，展開新一輪的較量。此外，兩人對打過程還濺起陣陣水花，宛如電影場景般引人關注。

▲解放軍海軍陸戰隊接獲命令後，隨即前往任務地點進行協同作戰。（圖／翻攝新華網）

其實，以上場景出現的官兵弟兄都是為了接下來的「協同作戰」做鋪墊。影片中的海上艦隊指揮室接到有敵方空中目標接近，包括在島上訓練的海陸部隊、深海中的潛艇及艦載機飛行員，全部放下手邊工作進入備戰狀態，前往要求的地點集合進行作戰任務。

▲解放軍海軍宣傳片中的中美撞機事件主角王偉及南沙永暑礁。（圖／翻攝新華網）

宣傳片最後，解放軍海軍還刻意將建軍初期的船艦、潛艇等裝備與現階段最新型船艦做分割對比，同時還強調南海島礁軍事基地的建立及遠海護漁任務的呈現，「這裡是人民海軍，正在走向深藍。」