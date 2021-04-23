日本自衛隊2架F-2戰機「空中碰撞」　軍方急調查

▲圖為2014年東京北部百里飛行場（Hyakuri Air Base）年度自衛隊空軍檢閱儀式的F-2戰機編隊飛行。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本航空自衛隊2架戰機22日下午發生高空碰撞意外，所幸最終均平安飛返基地，無人受傷，僅其中一架戰機尾翼的防撞燈掉落。

綜合日媒KRY山口放送等報導，航空自衛隊2架F-2戰機於22日當地下午3時左右自福岡縣築城軍用基地起飛，2架戰機總共載有3人，包括2名飛行員及1名平民攝影師，而此次飛行任務旨在拍攝編隊飛行訓練，是航空自衛隊公共關係活動的一部分。

沒想到起飛沒多久，2架F-2戰機就在山口縣上空發生碰撞事故，導致其中一架戰機垂直尾翼400多公克防撞燈掉落，據悉另架戰機機頭也受到部分毀損，但最終均平安在當地4時許飛返基地。所幸這起事故並未造成人員傷亡。

航空自衛隊現正調查事發經過及詳細原因。

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