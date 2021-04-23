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印尼潛艇恐船身破裂！700米深海溝斷電失聯　53人凶多吉少

記者葉國吏／綜合報導　

印尼失蹤潛艇「南伽拉號」（KRI Nanggala-402），21日訓練失蹤後至今仍無音訊。有專家估計它可能已經沉沒在水深約700米的海溝，法國海軍人員甚至認為「南伽拉號」船身可能已經破裂，船上53人凶多吉少。

▲▼印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

「路透社」引述印尼海軍發言人的話說，「南伽拉號」當天在峇里島以北海域參加魚雷訓練時失蹤。 印尼國民軍司令賈詹托說，失聯潛艇可能已經沉沒到約700米深的海溝，目前印尼軍方已經出動多艘軍艦前往事發海域搜尋。　

不過有專家認為，700米的深度已經超過正常潛艇能到的深度，而且根據軍方遠端資料顯示，艦艇消失全艦已經斷電，研判「南伽拉號」船身可能已經破裂，潛艇上的53人凶多吉少。目前印尼軍方已經出動多艘軍艦前往事發海域搜尋。根據了解，「南伽拉號」跟2017年阿根廷「聖胡安號」潛艇同屬209型潛艇，均由德國製造。

據專家指出，潛艇沉沒原因主要有四種：一是蓄電池爆炸；二是魚雷、反艦導彈等艇載武器發生爆炸；三是遇到「海底斷崖」，出現掉深現象，四是水下遭遇撞擊。上述四種情況很容易導致潛艇沉沒，如果潛艇只是遇到機械故障，一般都能順利上浮，獲得救援。

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