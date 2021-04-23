共軍動作頻頻　美國關切「台灣防衛力」：需為可能衝突做好準備

▲圖為金防部「109年聯合反登陸作戰操演」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著中國在台灣附近的軍事活動增加，儘管沒有跡象表明北京政府即將採取行動對台動武，但專家表示，如今台灣必須採取更多行動提升防衛能力，針對可能發生的衝突做更多準備。

華爾街日報報導，美方官員認定該區域衝突已經升高，儘管目前尚無跡象顯示中方即將對台出手，但從北京政府打擊香港民主運動的強硬行動來看，中方可在不受國際社會影響的情況下維護自身權威。美國多名官員、台灣卸任軍事高層及安保專家指出，這也意味著台方必須採取更多行動提升防衛能力，阻止入侵或撐到援軍抵達為止，而援軍很有可能就是美國。

依據美國國防部數據，中國多年來增加軍事支出，其軍事預算為台灣的25倍，地面部隊人數約是台灣的100倍。前參謀總長李喜明（Lee Hsi-min）坦言，「在我看來，我們真的遠遠落後於我們需要的」，台灣必須加大軍事裝備投資，包括水雷、飛彈快艇、可攜式火箭彈發射器等，藉此提升游擊戰作戰能力。

另個重點是，台灣過去10年的國軍員額減少，役期也從2年縮短至4個月，且200多萬名後備軍力每隔2年才會接受幾天的教召訓練。再者，民調結果也顯示，台灣人普遍認為北京政府不會動手。

文中提及，美國國防部研究假設情境，以反制中國封鎖或攻擊台灣，範圍涵蓋出兵、派遣海軍艦艇及發動飛彈攻擊；但依據一份民調結果，美國民眾不支持美軍出兵協防台灣。且儘管美國國務卿布林肯表示，美方致力於確保台灣擁有防衛能力，但他拒絕透露，假若中國侵台時，美方將採取何種行動，維持美國政府長期以來的模糊立場。

不過，部分觀察家則認定中國對台動武的威脅被誇大。美國智庫蘭德公司台灣事務專家哈羅德（Scott Harold）表示，考量到海象惡劣，共軍不易跨越台海發動全面入侵，且中方艦艇登陸台灣海岸線及泥灘困難度極高。

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