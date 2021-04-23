傷者與家屬代表「2人→8人」　太魯閣善款金額分配恐有變

▲408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者楊詩益攝）

記者嚴云岑／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成49死超過218人輕重傷，衛福部總共收到11.1多億元善款。衛福部22日召開第二次捐款管理及監督臨時會議，衛福部次長李麗芬表示，昨天共邀請11縣市政府來委員會說明服務情形，並通過善款管理與作業要點，並修正第5點，將罹難者與家屬代表修正為2至8人，會透過一戶一社工徵詢意願，如果有意願者超過8人，會請有意願家屬或傷者代表互相推舉。

部長陳時中於上週報告善款處理最新進度，截至關戶日共收到10.6億，會議決定採「現金發放」，罹難者每人可獲賠1500萬元，傷者最高700萬元，只有教育基金是成立信託帳戶。

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李麗芬表示，當罹難者或傷者代表產生後，會儘速聘任擔任委員會委員，也會討論捐款運用基準草案，上周部長公布的罹難者1500萬、傷者10萬至700萬、目睹乘客1萬等金額都是「草案」，最後會依照家屬或傷者代表意見修改，也就是金額還有可能變動。

▲太魯閣號事故捐款管理及監督委員會說明。（圖／記者嚴云岑攝）



李麗芬提到，先前衛福部也請各縣市透過一戶一社工徵集善款運用草案，從搜集意見來看，家屬都是在善款內容，傷者則是在詢問分級問題，也有人詢問如果想尋求民俗療法，是否可以認定，大部分都表達希望能儘速發放。作業要點會依法制作業程序函頒，也會公告於衛福部專區裡，供家屬與代表參考。至於傷者與家屬代表若下週可以選出，也會儘速召開委員會討論。

依照目前統計，罹難者49人、需成立教育信託者35人、傷者216人中，曾住院者有14人、目睹乘客490人。陳時中上周表示，約有8成善款都用在罹難者家屬與其子女教育費用身上，傷者依照外傷嚴重指標（ISS）分類，分成輕、中、重三級，也會請專家幫忙看外傷嚴重程度，希望所有傷者都可以得到捐款支持。