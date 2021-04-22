台鐵公司化還要等3年？　邱臣遠轟王國材：到時候你已經卸任了

▲邱臣遠質詢王國財。（圖／翻攝國會頻道）

記者徐政璿／台北報導

太魯閣號事故釀49死後，台鐵改革聲浪再起。新任交通部長王國材22日赴立法院備詢時透露，台鐵的公司化會分3個階段來進行，民眾黨立委邱臣遠則諷刺，若要等到第3階段，屆時王國材都已經卸任了。

邱臣遠表示，台鐵改革長期有固有的既有文化、財務虧損問題、人事負擔，若要推動台鐵改革，請務必改善自己的報告自己審、自己的單位自己執行 的惡況，他要求交通部，必須找公正的第三方單位來檢視改革作業。

此外，邱臣遠也詢問王國材，是否有信心在任期內完成台鐵改革的推動？這一年內有哪些欲達到的短期目標？

王國材回覆，在這一年內會致力於改善於改善台鐵的安全問題，以及組織的課題，最後讓台鐵的公司化方向進行。

他透露，台鐵的公司化會分3個階段來進行，首先加強台鐵「運工機電」4大系統的橫向整合功能，第2階段提出財務解決方案，第3階段則以專業化的效能經營為目標，進行終極的營運模式改革。

邱臣遠不滿表示，針對上述的3個階段，事實上前2個階段都已經在討論，第4個階段預計在3年內完成，但是要等到第3階段，屆時王國材都已經卸任了。

邱臣遠呼籲，請交通部務必拿出決心，完成台鐵改革的歷史使命，不要再回覆曖昧不明的答案了。