批立院裝監視器比白色恐怖可怕　賴士葆：我一定會訴諸國際社會

▲工人23日拆除立法院國民黨團前走廊拆監視器。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院23日爆出在各黨團安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。對此，國民黨立委賴士葆在臉書表示震驚與憤怒，並批評此舉比白色恐怖時代的警總、祕密警察更令人震懾，他一定會訴諸國際社會，以正視台灣在野國會議員被執政當局剝奪言論自由。

「蔡政府全面執政竟然進行全面監控，行徑令人髮指。」賴士葆寫道，在野黨團的走廊上剛剛新增一倍的監視器，對立委進行遠端監控收音，所有談話甚至輕聲細語都被全都錄收音；此外，還有遠端APP收看功能、人臉辨識功能、40公尺外的紅外線感應等等監控設備。

他批評，這樣鋪天蓋地的監控在野黨立委，把立委當成公敵，當成準犯罪嫌疑人，是一個號稱民主自由國家應當有的作為嗎？政府再怎麼攬權霸道，怎麼可以剝奪在野黨立委的言論自由，或侵犯他們的隱私，這樣公然的監控立法委員，比白色恐怖時代的警總、祕密警察更令人震懾。

「因為裝設數位機器，鋪天蓋地的偵測蒐集聲音影像，所有言行舉止無所遁形，這在全世界民主國家是一個駭人聽聞的舉動。為了捍衛自身的權益，我一定會訴諸國際社會來正視台灣在野國會議員被執政當局剝奪言論自由的事情。」賴士葆如此表示。

賴士葆再罵，無端地對立委和助理進行監控收錄聲音和影像，已經逾越法律的權限，請問總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，你們過去學習的法律專業所認知的民主自由人權，怎可因為執政掌權就全然扭曲？

他也向監察院長陳菊喊話，陳菊掌管國家人權委員會時說要讓人民活著沒有恐懼，現在連立法委員的言論自由都被監控，更遑論升斗小民，請問「以國安之名就暴斂橫行剝奪人民言論自由，合法嗎？」

對於裝監視器質疑，立法院秘書長林志嘉表示，立法院曾於2004年建置本院監視系統，另於2009年更新過，國民黨團門口兩支則為2012年新增。

他指出，本次國會安全監控系統汰換案，是在2020年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。

林志嘉也說，此次新換攝影機機器是我國慧友科技的全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能，如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見。