國民黨向對岸喊話　強調「擱置爭議」就不該否定中華民國存在





▲大陸國台辦發言人馬曉光。（資料照／記者陳政錄攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對陸委會主委邱太三日前表示，「兩岸只要善意諒解，就能務實處理後續事務」，同時批評國民黨主張九二共識才導致台灣在國際被排擠、要仰人鼻息；國台辦對此則重申九二共識內容，強調雙方擱置爭議。國民黨22日向對岸喊話，既然強調「擱置爭議」，就不應該否定中華民國存在的事實。

大陸國台辦發言人馬曉光回應邱太三言論，指出「民進黨繼續否定『九二共識』，根本沒有改善兩岸關係的誠意」，他也再度就「九二共識」的內容，闡明陸方立場，認為「雙方都表明堅持一個中國原則，追求國家統一的態度」，而且「對於一個中國的政治意涵，雙方做了擱置爭議的處理」。

對此，國民黨大陸事務部主任左正東表示，大陸方面既然強調「擱置爭議」，就不應該否定中華民國存在的事實，不只是今天仍有效統治台澎金馬的中華民國政府、連結兩岸又開創民主自由的中華民國憲法，還包括象徵中華民國在近代中國和世界活動的歷史與文化內涵，都應該本於事實且相互尊重，如此才能「擱置爭議」，也符合雙方「互不承認主權、但互不否認治權」的精神。

另一方面，左正東也指出，陸委會言行矛盾，再次讓盼望兩岸破冰的國人失望，邱太三上任之初宣稱希望兩岸關係春暖花開，但前天受訪中卻說要加入「經濟北約」 來「抗中」，讓人無所適從。

無獨有偶，上週國民黨呼籲各方正視中華民國至今已經110年的事實，陸委會發言人隔日也跟進附和「中華民國成立迄今已110年」。對於陸委會願意向國民黨立場靠攏，國民黨以為是朝野團結的開始。沒想到邱太三卻倒果為因的將民進黨執政後的外交困境卸責國民黨。

左正東批評，當中共否定中華民國時，邱太三沒有出面，反而要卸責國民黨時，邱卻出面了，令人質疑「難道卸責在野黨比捍衛國家更重要嗎？」，令人遺憾。

左正東指出，兩岸關係確實複雜，要突破困境何其不易，但愈困難，愈要團結國人。他提醒邱太三和民進黨政府，污名化九二共識、否定國民黨支持者和中間選民，不會開拓國家的對外空間，只會讓這個國家更分裂、更微弱。

左正東強調，正面務實看待九二共識，肯定廣大民眾對和平發展的強烈渴望，不但能建立真正的台灣共識，也能夠讓中華民國更團結、更強大。