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邱太三「建設型模糊」被國台辦打槍　陸委會：兩岸恢復交流是首要

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三先前指「九二共識」在台灣沒有市場，並提出兩岸應以「建設性模糊」務實處理相關事務，被國台辦批評是歪曲否定「九二共識」，根本沒有改善兩岸關係的誠意。對此，陸委會22日表示，兩岸恢復健康有序交流是首要任務，國台辦沒有務實理性看待邱太三的談話內容，一再歸責我方，只會誤判形勢，徒增對立。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，邱太三所說的「建設性模糊」，不只是文字上的模糊，而是心態上的善意諒解，只要有善意的尊重諒解，兩岸就能務實處理相關事務，「目前我方已在研議，等待疫情緩和後，逐步恢復兩岸正常有序的交流，這也需要對岸以相對開放的態度作出回應，才有利於兩岸關係有利發展。」

邱垂正指出，邱太三的談話強調兩岸需要善意諒解，也重申未來兩岸恢復健康有序的交流是首要任務，「我們認為國台辦沒有務實理性看待邱主委的談話，一再歸責我方，只會誤判形勢，徒增對立。」

邱垂正強調，多數台灣民眾對於北京當局片面設定一個中國原則的九二共識已經表達反對與疑慮，中共強勢施壓台灣接受其政治框架，不僅無助於兩岸的良性互動，也升高區域緊張。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光2021年4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

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建設性模糊兩岸國台辦陸委會九二共識邱太三

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