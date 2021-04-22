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社會 社會焦點 保障人權

她狠斷10年有名無實婚姻　釣出儀式婚vs.登記婚眉角...法官給答案

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲一名女子向法院提出「確認婚姻無效」訴訟，她表示23年是丈夫拿著她的身分證去辦登記結婚，對此法官判決確認婚姻無效。（圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名女子向法院表示，為了不讓胎兒變私生子，男友拿她的身分證至戶政事務所辦理登記結婚，且雙方當時無公開儀式宴客，加上丈夫長達10年沒與她同住，甚至孩子也不知爸爸住哪，她認為丈夫是惡意遺棄導致婚姻關係有名無實。法官認為，兩人婚姻未具備公開儀式的結婚法定要件，故確認婚姻無效。

浩婷（化名）表示，她預產期在1998年11月間，為了避免小孩變私生子，與男友阿成（化名）雙方決定辦理結婚登記，但阿成卻在同年8月25持2人證件不實的結婚證書到戶政事務所辦理結婚登記，結婚證書雖然有兩人及證人的簽名，但她本人不在現場，依當時結婚制度，也應舉辦公開儀式宴客。

不僅如此，浩婷指控，結婚後阿成至少10年沒有返家，甚至拒絕告訴她住在哪，連2個孩子都不知道爸爸住在哪，她認為阿成根本惡意遺棄，導致婚姻關係根本有名無實。

阿成對於浩婷指控則無奈表示，兩人當初有在淡水海鮮餐廳有舉辦公開儀式，也有收禮金，浩婷的父母、妹妹、祖母及舅舅都有到場，當時子女出生時還有送大小餅跟大小禮，且依當時法規結婚不需要登記。只要公開儀式跟二人以上證人就可以。

▼2008年之前無公開儀式婚姻就無效。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲▼夫妻 結婚 幸福 示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

浩婷大妹證述，在淡水辦的是姊姊的訂婚宴，「結婚是男方的事，訂婚是女方的事」，所以她認為兩人沒有結婚，而且當時宴請的對象都是女方親戚，男方親友不到1桌。小妹則表示，男方吃幾道菜，頭也不回就走了，當天新人更沒有一起送客。

合議庭認為依台灣民間習俗，訂婚宴由女方宴請，且所請賓客僅為少數至親好友，男方須在宴席進行中先行離席，可見在淡水海鮮餐廳宴席僅為訂婚儀式，並非結婚儀式。

阿成雖辯稱：他在訂婚儀式時主觀上就有結婚的意思，也認為結婚儀式就是淡水宴客，訂婚後沒有再辦宴客是因為浩婷懷孕快要生了，不方便行走。

對此家事法庭認為，兩造婚姻既未具備公開儀式的結婚法定要件，即與2007年5月23日修正前民法第982條第1項規定未合，雖然有向戶政機關辦理結婚登記，也難認婚姻有效，故判決確認婚姻無效。

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