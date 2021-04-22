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白皙正妹遭渣男狠殺！婚宴前「拋屍池塘」任魚啃　悲母哭求判死

▲▼江西28歲正妹訂婚前慘遭殺害。（圖／翻攝自微博）

▲江西28歲正妹訂婚前慘遭殺害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西一年僅28歲的正妹小易2020年10月13日被丈夫殺害，二人原定於5日後舉辦訂婚儀式。事後，據當地警方通報，兩人因瑣事發生口角，當晚丈夫在家中將小易殺害，並於16日凌晨拋屍至贛江大橋周邊水域。4月20日上午，死者母親透露，為了讓法院嚴判兇手，她決定放棄賠償，「只求能判兇手死刑，給我可憐的女兒一個交代。」

據《瀟湘晨報》報導，母親事後從警方處了解到女兒慘死的經過，「就是因為一個指甲剪的事情，他們爭吵了幾句，然後他就凶神畢露，我女兒感到不對勁了想往外跑，他一把拉住我女兒不讓跑，把我女兒推到廁所的門上，弄得我女兒無路可退。他首先用左手掐我女兒，我女兒敲他肚子求他放手，然後他開始用兩隻手掐，把我女兒活活給掐死了。」

南昌市公安局新建分局鑑定意見通知書顯示，小易是被他人扼頸致機械性窒息死亡，死者頸部損傷為生前遭受鈍性暴力作用所致。

▲▼江西28歲正妹訂婚前慘遭殺害。（圖／翻攝自微博）

▲兩人昔日合照。（圖／翻攝自微博）

小易出生於1992年4月，遇害前在南昌市某區人民法院工作。母親稱，小易是她一個人帶大的，從小學到中專、大專，再到本科，一路走來，母女兩人很不容易，本科畢業後，通過考試，進入南昌市某區人民法院檔案室工作。

工作一段時間後，大約2017年，小易認識了當時在交警部門工作的王姓男子。王男自稱，他是交警，工作穩定，收入有保障。兩人交往一段時間後，他才告訴小易，自己只是臨時工。母親歎氣表示，「女兒很單純，那時已經陷進去了，對王男產生了感情，即使知道了，也願意和他繼續交往。」

對於兩人的交往，母親一開始並不支持，「說實話，我對王男一開始就不看好。」母親稱，王男是南昌人，家庭關係比較復雜，「他是跟外婆長大的，讀書不多（專科），性格古怪內向，不善於和人交流，最主要的是，我發現他比較懶，不求上進，沒有責任心，顯得很不成熟；我希望女兒找一個健全家庭的孩子，有健全的人格，很好的修養和涵養。」

雖然她起初不贊成女兒和王男來往，但最終拗不過自己孩子，最後只能接受，並送上祝福。母親表示，女兒和王男確立關係後，她把對方當親兒子一樣對待。2019年的一天，她打掃衛生時，在家裡發現了女兒和王男的結婚證，才知道兩人已偷偷去登記結婚。

▲▼江西28歲正妹訂婚前慘遭殺害。（圖／翻攝自微博）

▲小易外形甜美。（圖／翻攝自微博）

去年8月，男方家為小兩口購買的婚房裝修完畢，兩人搬到自己的新房去住。之後，兩家人商定於10月18日在南昌某酒店舉行訂婚儀式。沒想到，10月13日起，母親開始聯繫不上女兒，「怎麼打電話都打不通，最後收到女兒的簡訊，稱一切都好，我也就沒起疑心。」10月17日，眼看訂婚的日期就到了，她仍然沒有見到女兒的身影，「當天上午9點，我給女兒打電話，電話關機，給王男打電話，其說他們仍在睡覺。」

之後，母親再給女兒和王男打電話，就怎麼也打不通，「一個不接，一個關機。」她趕緊給王男的媽媽打電話，結果得知可能出事了，獲悉情況後，她立即趕往兩人新房，看到有警員在房間勘查，這時她才知道女兒沒了。

警方事後表示，10月13日，王男與小易因瑣事發生矛盾，之後將女方殺害，作案後，將屍體運出，扔到住處附近一處魚塘；10月17日，附近一位菜農發現異常後報案，王男也於當天被逮捕。

「王男作案後不僅拿女兒的電話給我發簡訊，還給女兒單位的領導、同事打電話請假，說女兒生病了，」母親悲痛不已，「他太狠毒了，小易是我唯一的女兒，我要他一命抵一命，給女兒一個交待。」

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