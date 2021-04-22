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社會 社會焦點 保障人權

加利口罩再爆黑心貨！大陸進口6.9萬片　竟印「Made in Taiwan」

記者黃宥寧／台北報導

口罩國家隊的成員加利公司負責人林明進，進口陸製口罩，混國家醫用口罩出售被依詐欺罪等罪起訴。沒想到案子仍在訴訟中，他又遭海關與保三總隊查出進口陸製口罩6萬9570片，口罩上竟虛偽標示「Made in Taiwan」。林偵查中辯口罩是購買機器的測試產品，機器鋼印就是打「Made in Taiwan」，遭士林地檢署依虛偽標記商品原產國罪將他起訴。

根據起訴內容指出，林明進因與大陸籍劉嫻熟識，並有從大陸進口口罩的管道，林竟基於虛偽標記商品原產國的犯意，在去年3月29日加利公司向海關報運從大陸地區進口口罩共6萬9570片。豈料經基隆關人員查驗後，發現貨物標示「MADE IN TAIWAN」字樣，有產地標示不實的情況，並立刻向保安警察第三總隊第一大隊報告偵辦。

林明進偵查中向檢方辯稱，他向劉嫻購買生產口罩的機器，進口的口罩是購買機器的測試產品，因為機器上有「MADE IN TAIWAN」的鋼印，所以測試所生產的口罩才會打上 「 MADE IN TAIWAN」，對方並要求他要購買。

劉嫻去年9月曾接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，她表示「疫情期間到現在，我的醫療級口罩都出口到日本，因為跟加利老闆是好朋友，八月初才進一次貨到台灣，鬧成這樣，我真的沒什麼好說的。」

對此檢察官認為林明進所說太不符合常理，如果是測試的話，測試兩片就好，何必印6萬9570片印上「 MADE IN TAIWAN」測試口罩。故不採信林的說法，認定他涉犯虛偽標記商品原產國罪，再將他起訴。

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