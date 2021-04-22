快訊／政院拍板「李義祥條款」　過失致死罪最重判10年刑期

記者蘇晏男／台北報導

台鐵408車次太魯閣號出軌釀49死，為我國40年來最慘重的鐵路交通意外，但現行規範，肇事者李義祥僅能依過失致死罪判刑5年，掀起社會輿論不滿，質疑「輕判」。對此，行政院22日拍板法務部擬具的《刑法》修正草案，《過失致死罪》增訂3種刑期級距，其中若其情節重大且因而致3人以上於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑。但此法不溯及既往，因此太魯閣事件主嫌李義祥並不適用。

▲408次太魯閣號出軌第七節車廂。（圖／記者黃國霖攝）

法務部指出，近年發生多起重大公眾運輸及其他公共安全事故，但鑒於造成多人死傷的事故，其肇事者若適用現行《刑法》第276條過失致死罪的結果，最重法院也僅能處有期徒刑5年，未能該當罪刑相當原則，且與人民法律感情不符。

法務部表示，行政院非常重視此議題，且為避免此種情重法輕情形，法務部長蔡清祥立即指示著手研議，進而召開刑法研究修正小組會議，參酌專家學者意見並蒐集各國立法例後，擬具《刑法》第183條及第276條修正草案，並於2021年4月19日陳報行政院審查。

法務部指出，此修正草案針對《刑法》第276條過失致死罪規定分級處罰，除保留一般過失致死情形，最重仍處5年以下有期徒刑外，另就其情節及侵害法益結果的程度，依不同程度增訂加重處罰規定。

其中因過失致人於死，其情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。此外，於公共危險罪章第183條第1項增訂加重結果犯，於故意傾覆或破壞公眾運輸交通工具致死、致重傷的情形，予以加重處罰，並就未致死傷的過失傾覆或破壞公眾運輸交通工具行為，於其情節重大時，另增訂最重5年以下有期徒刑的規定，以符合罪刑相當原則。





▲政院修法過失致人於死罪，增訂刑期級距。（圖／法務部提供）





▲政院修法增訂傾覆或破壞公眾運輸交通工具罪。（圖／法務部提供）

法務部表示，此修正草案經行政院會審查通過後，將送請司法院會銜後函請立法院審議。期使本次修法能促請國人注意公共安全，在公共場域或使用公眾運輸設施，均更應謹慎行事，以確保他人生命、身體安全及出入平安，共同維護你我大眾「行的安全」。