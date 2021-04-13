醉男搭公車碎念音量漸強「我向媽祖祈雨」　司機氣到直接開往警局

記者白珈陽／台中報導

台中一名盧姓男子12日下午喝酒後，搭乘台中客運93號路線公車，向乘客搭話但對方不予理會，隨後音量逐漸提高，遭林姓司機制止，盧男竟回說「我在向媽祖祈雨」，且仍語無倫次自說自話，引起乘客不滿，司機遂將公車開往烏日分局大肚分駐所報案。警方對盧男進行酒測，發現有酒精反應，對其約制後請他獨自搭乘計程車離去，司機也繼續行駛既定路線，雙方未提告。

▲台中客運林姓司機遇見乘客酒後大聲喧鬧，將車開往派出所求助。（示意圖／與本案無關／翻攝台中客運公司臉書）

警方表示，盧姓男子（31歲）昨日下午2時許，搭乘台中客運93號路線公車，由大甲往高鐵方向行駛，從沙鹿光田醫院上車，過了龍岡站就開始大聲喧鬧。

據悉，公車內當時約有20名乘客，盧男上車過沒多久向其他乘客搭話，但未受理會，盧男疑因酒醉出現自言自語情形，音量不斷提高，為顧及其他乘客權益，林姓司機請盧降低音量，盧男竟回「我在向媽祖祈雨」。

盧男遭制止後仍念念有詞，引起乘客不滿，林姓司機懷疑盧有喝酒，遂於同日下午2時52分，順路將公車開到大肚分駐所前，請求警方協助。案經警方了解，警方向盧男勸告，在車內喧鬧會影響其他乘客，警也對盧實施酒測，發現有飲酒情形。

警方指出，雖盧男有喝酒，但所為尚不構成違法，對其約制行為後，請盧獨自搭計程車離去。由於該輛93路線公車停留分駐所約10分鐘，其他乘客搭乘另一輛93公車先行離去，林姓司機稍後則繼續行駛公車既定路線，盧、林未互相提告。

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