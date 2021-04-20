超商開賣「東方美人茶霜淇淋」！限量粉色餅皮超Q　還有最新口味拿鐵

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

吃貨們開吃啦！就有超商推出全新口味「東方美人茶霜淇淋」，一入口就能品嚐獨特熟果香和蜂蜜香，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，根本太欠吃，另外，咖啡控絕對不能錯過最新「燕麥植物奶拿鐵」，濃縮咖啡裡加入一整瓶燕麥植物奶，喝起來十分香醇，4/21起正式開賣。

全家再度和嘉義農創團隊「榮町」聯手開發，推出「燕麥植物奶拿鐵」，使用澳洲進口燕麥與非基改豆奶調和，無添加膠體、乳糖，整瓶倒入Let’s Café 咖啡呈現自然、香醇風味，冷熱皆可選擇，4/21起全台3800間店舖販售，且同步販售單瓶榮町燕麥植物奶。

▲燕麥植物奶拿鐵4/21開賣。



▲東方美人茶霜淇淋具有獨特熟果香和蜂蜜香。



全家也為了即將到來的夏天做好準備，推出茶感新口味「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

7-11旗下精品咖啡品牌不可思議咖啡「!+? CAFE RESERVE」，先前也推出「燕麥義式焦糖咖啡」、「燕麥黃金榛果咖啡」，和星巴克使用相同的Oatly燕麥奶，目前共有15家門市販售，而7-11也表示，未來CITY CAFE也會推出冰燕麥拿鐵，將於逾6000家門市販售。

▲7-11即將推出全新冰燕麥拿鐵。



另外，7-11宣布，4/22～24限時3天，不可思議咖啡「!+? CAFE RESERVE」所有加鮮奶（含冰奶泡）的現調飲品，均可免費升級燕麥奶。