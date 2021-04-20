　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

記者戴若涵、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區鳳頂路、過埤路交叉路口（88橋下）20日上午11時13分發生火燒車事件！警消人員獲報到場發現，現場為一輛大貨車上雜物起火燃燒，濃厚黑煙直竄天際，緊急布水線搶救，所幸稍早火勢已經撲滅，並無造成人員傷亡。詳細起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。

警消調查指出，由蔡男駕駛的資源回收車，由台88上西向東方向行駛至鳳頂路段時，發現車後燃火，隨即下匝道靠路旁等待消防隊撲滅火勢，所未現場無人員受傷。

▲88橋下火燒車。（圖／民眾提供）

▲高雄市鳳山區88橋下火燒車。（圖／民眾提供）

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

他像小學生手藏違禁品放口袋：不給搜　警抓到了！告這罪名被打臉

台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

高雄林園賊3天偷4件！偷錢A手機還不夠　大搖大擺載走整箱可樂

雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

嘉義民雄資收場「深夜大火」…火團濃煙狂沖天！　1警消受傷送醫

快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

海軍士官違規狂查機密　情報員高階將領資料看光光！還獲緩刑

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

他像小學生手藏違禁品放口袋：不給搜　警抓到了！告這罪名被打臉

台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

高雄林園賊3天偷4件！偷錢A手機還不夠　大搖大擺載走整箱可樂

雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

嘉義民雄資收場「深夜大火」…火團濃煙狂沖天！　1警消受傷送醫

快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

海軍士官違規狂查機密　情報員高階將領資料看光光！還獲緩刑

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

蔡詩芸夜店遇嫩弟搭訕：想認識妳　10年後他竟拿下金曲獎！

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

社會熱門新聞

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

快訊／台中限水供五停二！男「河邊洗澡」慘溺斃

76行者無償修復遺體　5000字曝血淚歷程

外送員慘死砂石車輪下　肇事駕駛5萬交保

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

遺囑「2字」兒丟繼承權　2女領百萬

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

外送紅茶慘被顧客輾斃！25歲孝女最後身影曝

警車載「屁蛋妹」　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

更多熱門

相關新聞

獨／3年前一場夢　他獻大甲媽2面大金牌

獨／3年前一場夢　他獻大甲媽2面大金牌

大甲鎮瀾宮媽祖遶境湧入大批信眾，而大甲媽鑾轎前的超大金牌，更是吸引話題，廟方表示由200多個信眾捐贈的金牌集結而成，價值逾千萬。《ETtoday新聞雲》獨家找到其中捐贈信眾之一，是高雄億興企業老闆許展瑋找來3個朋友一起合資捐贈金牌，他說會信奉大甲媽主要是三年前的一場夢。

生理期來換裝遲到遭罰「學狗叫」

生理期來換裝遲到遭罰「學狗叫」

外送紅茶慘被顧客輾斃！25歲孝女最後身影曝

外送紅茶慘被顧客輾斃！25歲孝女最後身影曝

三寶駕駛開車卡平交道　前進後退1min害列車撞上

三寶駕駛開車卡平交道　前進後退1min害列車撞上

教部：高雄和春技術學院110學年度停招

教部：高雄和春技術學院110學年度停招

關鍵字：

高雄 火燒車鳳山88快速道路影音

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面