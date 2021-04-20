快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

記者戴若涵、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區鳳頂路、過埤路交叉路口（88橋下）20日上午11時13分發生火燒車事件！警消人員獲報到場發現，現場為一輛大貨車上雜物起火燃燒，濃厚黑煙直竄天際，緊急布水線搶救，所幸稍早火勢已經撲滅，並無造成人員傷亡。詳細起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。

警消調查指出，由蔡男駕駛的資源回收車，由台88上西向東方向行駛至鳳頂路段時，發現車後燃火，隨即下匝道靠路旁等待消防隊撲滅火勢，所未現場無人員受傷。

▲高雄市鳳山區88橋下火燒車。（圖／民眾提供）