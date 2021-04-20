女性「隱形工時」過高也影響生育率！婦團批少子政策「口是心非」

▲影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

記者林育綾／台北報導

美國中情局（CIA）日前預測2021全年全球人口生育率，台灣將成為最後一名，引發各界討論！婦女新知基金會表示，去年初就已發表相關研究，性別不平等、女性難以兼顧生育及事業仍是關鍵原因，但政府的對策中，促進職場性別平等、落實友善生育職場的預算，只佔了0.000471%，痛批政府「應立即檢討口是心非少子女化對策」。

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▲▼影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

▲影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

行政院在日前公布的少子女化對策中，一再強調不管是根據其他國家的經驗或現有研究，要提振生育率，整體政策要全力支持女性「不必在發展事業與結婚生育之間二選一」是重要關鍵。婦女新知基金會表示，「可惜的是，少子女化對策雖然如此診斷，但政府資源配置上卻完全沒針對關鍵問題做回應。少子女化對策中，促進職場性別平等、落實友善生育職場的預算，只佔了0.000471%」。

婦團揭露，少子女化對策的預算中，42.76%都拿來發津貼，不但無助女性兼顧生育及事業，在物價不斷上揚的情況下，這些津貼不久之後就全部被「吃掉了」，更立即的影響是，許多家長發現，津貼一發、托育服務馬上跟著漲價，根本沒補到家長的錢包。

▲婦女新知提出，影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

婦女新知提到，要促進職場性別平等，除了落實性別工作平等法相關規定之外，有個關鍵便是改善「高工時、低薪資」的現狀。澳洲國立大學Huong Dinh、Jennifer Welsh、Lyndall Stradins在2017年提出的研究發現，雖然女性帳面上的平均工時看起來比男性低，但實際上女性承擔大量家務勞動、照顧勞動，都沒有被計入正式工時，在「隱形工時」的轟炸下，女性其實比男性還容易過勞，直問，「請問嚴重過勞的女性朋友們，有生一堆小孩的興致嗎？」

學者建議，若政府要促進職場性別平等、縮減性別薪資差距，並落實家務親職平等分擔，有2個前提必須實現，第一就是降低整體工時，第二就是建構完善的公共托育及長照服務。



婦女新知曾在2017年因應少子女化辦公室成立，推出另一個懶人包「少子女化，怎麼辦？」，呼籲政府全面性地透過跨部會協調，進行大規模資源重分配，以規劃、落實相關政策。可惜少子女化對策表面上整合了許多部會的政策，實際上卻以發放現金為主，不僅促進職場性別平等、落實友善生育職場的預算只佔0.000471%，擴展公共托育的經費也只佔了13.93%。

婦團直批「政府應立即檢討口是心非少子女化對策」，也感慨表示，若政府施政不改弦更張，「不打算當媽媽的女性朋友們也請堅持自己的人生規劃，已經當媽媽的女性朋友們真是辛苦了，很想當媽媽但擔心工作不保、沒辦法給孩子更好未來的女性朋友們實在委屈了，整體政策目前沒有提供各位真正的自由選擇」。

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