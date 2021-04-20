　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女性「隱形工時」過高也影響生育率！婦團批少子政策「口是心非」

▲▼影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

▲影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

記者林育綾／台北報導

美國中情局（CIA）日前預測2021全年全球人口生育率，台灣將成為最後一名，引發各界討論！婦女新知基金會表示，去年初就已發表相關研究，性別不平等、女性難以兼顧生育及事業仍是關鍵原因，但政府的對策中，促進職場性別平等、落實友善生育職場的預算，只佔了0.000471%，痛批政府「應立即檢討口是心非少子女化對策」。

▲▼影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

▲▼影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

▲▼影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

▲影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

行政院在日前公布的少子女化對策中，一再強調不管是根據其他國家的經驗或現有研究，要提振生育率，整體政策要全力支持女性「不必在發展事業與結婚生育之間二選一」是重要關鍵。婦女新知基金會表示，「可惜的是，少子女化對策雖然如此診斷，但政府資源配置上卻完全沒針對關鍵問題做回應。少子女化對策中，促進職場性別平等、落實友善生育職場的預算，只佔了0.000471%」。

婦團揭露，少子女化對策的預算中，42.76%都拿來發津貼，不但無助女性兼顧生育及事業，在物價不斷上揚的情況下，這些津貼不久之後就全部被「吃掉了」，更立即的影響是，許多家長發現，津貼一發、托育服務馬上跟著漲價，根本沒補到家長的錢包。

▲▼影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

▲婦女新知提出，影響生育率關鍵原因是「性別不平等」。（圖／婦女新知基金會）

婦女新知提到，要促進職場性別平等，除了落實性別工作平等法相關規定之外，有個關鍵便是改善「高工時、低薪資」的現狀。澳洲國立大學Huong Dinh、Jennifer Welsh、Lyndall Stradins在2017年提出的研究發現，雖然女性帳面上的平均工時看起來比男性低，但實際上女性承擔大量家務勞動、照顧勞動，都沒有被計入正式工時，在「隱形工時」的轟炸下，女性其實比男性還容易過勞，直問，「請問嚴重過勞的女性朋友們，有生一堆小孩的興致嗎？」

學者建議，若政府要促進職場性別平等、縮減性別薪資差距，並落實家務親職平等分擔，有2個前提必須實現，第一就是降低整體工時，第二就是建構完善的公共托育及長照服務。
 
婦女新知曾在2017年因應少子女化辦公室成立，推出另一個懶人包「少子女化，怎麼辦？」，呼籲政府全面性地透過跨部會協調，進行大規模資源重分配，以規劃、落實相關政策。可惜少子女化對策表面上整合了許多部會的政策，實際上卻以發放現金為主，不僅促進職場性別平等、落實友善生育職場的預算只佔0.000471%，擴展公共托育的經費也只佔了13.93%。

婦團直批「政府應立即檢討口是心非少子女化對策」，也感慨表示，若政府施政不改弦更張，「不打算當媽媽的女性朋友們也請堅持自己的人生規劃，已經當媽媽的女性朋友們真是辛苦了，很想當媽媽但擔心工作不保、沒辦法給孩子更好未來的女性朋友們實在委屈了，整體政策目前沒有提供各位真正的自由選擇」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北不缺水原因曝！學者揭翡翠水庫3大未雨綢繆：管委會發揮功能

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

自費AZ疫苗明施打！雲林已43人預約　務必帶「雙證件」+550元

地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員　下衣失蹤送餐照曝光

不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

颱風真的會這樣轉！鄭明典曝「直角轉彎」原因　網：閃台灣太明顯

淡水封街玩穿越！「200公尺快閃小徑」日本鳥居、英國大笨鐘都有

EMU300火車上周冒煙今又出包！台鐵宣布同型列車「全面停駛」

國家級警報不讓台北人先偷跑！取消3級發預警　5月起全台統一標準

Timberland、阿瘦和LaNew皮鞋易打滑！　9大知名品牌不符合規定

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

台北不缺水原因曝！學者揭翡翠水庫3大未雨綢繆：管委會發揮功能

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

自費AZ疫苗明施打！雲林已43人預約　務必帶「雙證件」+550元

地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員　下衣失蹤送餐照曝光

不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

颱風真的會這樣轉！鄭明典曝「直角轉彎」原因　網：閃台灣太明顯

淡水封街玩穿越！「200公尺快閃小徑」日本鳥居、英國大笨鐘都有

EMU300火車上周冒煙今又出包！台鐵宣布同型列車「全面停駛」

國家級警報不讓台北人先偷跑！取消3級發預警　5月起全台統一標準

Timberland、阿瘦和LaNew皮鞋易打滑！　9大知名品牌不符合規定

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭翡翠水庫3大未雨綢繆：管委會發揮功能

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

小優1800萬內湖買房「工作多1倍」　曝詹惟中介紹飯局：都是跑車！

生活熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

小一數學考倒媽！「題目曝光」網友卻怒了

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

撞斷機車後照鏡留1500元　萬人讚翻

教部：高雄和春技術學院110學年度停招

舒力基最靠近時間曝　周日起全台有雨

更多熱門

相關新聞

台灣生育全球墊底！醫籲改掉「有房有車才敢生」觀念

台灣生育全球墊底！醫籲改掉「有房有車才敢生」觀念

台灣人不敢婚、不敢生，連美國中央情報局（CIA）的數據報告全都知道！據中情局統計267個國家中「預估2021年的生育率」台灣墊底排名最後，引起國人討論。醫師直指，台灣人需要改掉「先有房有車」、「婆媳問題」兩觀念，另外交通設施和租屋問題，就足以年輕人卻步，成為少子化的隱藏殺手！

生育率低！律師揭「扶養精緻化」：養小孩燒錢

生育率低！律師揭「扶養精緻化」：養小孩燒錢

5至10年內出生人口恐跌破千萬 陸專家籲：儘快開放全面生育

5至10年內出生人口恐跌破千萬 陸專家籲：儘快開放全面生育

劉仕傑列台灣少子化「5致命原因」

劉仕傑列台灣少子化「5致命原因」

台灣生育率墊底　婦產醫曝5解方

台灣生育率墊底　婦產醫曝5解方

關鍵字：

生育率少子化婦女新知基金會性別平等

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面